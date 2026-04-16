VIDEO / Crystal Palace preko Pongračićeve Fiorentine izborio polufinale Konferencijske lige

xGiuseppexMaffiax 260416_UECL_Fiorentina-CrystalPalace_GM_07792 via Guliver Image

Crystal Palace je u četvrtak navečer obranio stečenu prednost iz prvog četvrtfinalnog ogleda Konferencijske lige s Fiorentinom. Nakon pobjede od 3:0 na Selhurst Parku, drugi susret je završio 2:1 za Fiorentinu te su Orlovi s ukupnih 4:2 izborili polufinale trećerazrednog europskog natjecanja.

Poveo je Crystal Palace u 17. minuti preko Ismaile Sarra, ali Fiorentina je uzvratila u 30. minuti iz kaznenog udarca.

Njega je realizirao Albert Gudmundsson poslavši Deana Hendersona u pogrešnu stranu. Problem za Orlove stvorila je ozljeda njihovog vrijednog veznjaka Adama Whartona koji je netom prije penala izašao iz igre.

Nakon toga nije bilo pogodaka do kraja prvog dijela te se na predah otišlo s 1:1 i ukupnih 4:1 za londonsku momčad. Fiorentina je u drugom dijelu uspjela povesti golom Chera Ndoura koji je tako donio Fiorentini nadu u povratak.

Crystal Palace je do kraja sačuvao prednost te su s ukupnih 4:2 izborili polufinale Konferencijske lige protiv ukrajinskog Šahtara. Marin Pongračić odigrao je cijelu utakmicu za Fiorentinu te je zaradio žuti karton što znači da neće moći igrati sljedeći europski susret u svojoj karijeri. Borna Sosa ostao je na klupi kod novog polufinalista u Konferencijskoj ligi.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.