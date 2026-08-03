Veliki propust: UEFA spojila Hajduk u ždrijebu s krivim klubom

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MAR_8253 via Guliver

U Nyonu je danas održan ždrijeb play-offa Konferencijske lige.

Hajduk i Žalgiris imaju status nenositelja, a ždrijebom je odlučeno da pobjednik tog dvomeč u playoffu Konferencijske lige ide na boljeg iz dvoboja između poljskog Rakowa i švedskog Hammarbyja.

No, UEFA je prilikom ždrijeba napravila nevjerojatan gaf. Uz Hajduk je bilo ime Kauno Žalgirisa, a ne Žalgiris Vilniusa.

POVEZANO Hajduk i Rijeka doznali protivnike u play-offu Konferencijske lige, čeka ih težak posao! Dinamo doznao protivnika u play-offu Lige prvaka, nije imao sreće!

Kauno Žalgiris je aktualni prvak kojeg vodi Željko Sopić i igra u trećem pretkolu Lige prvaka s Dinamom.

Dodajmo kako će Rijeka, ako prođe finski Ilves, za grupnu fazu Konferencijske lige igrati protiv Bohemiansa ili Midtjyllanda.