Veliki propust: UEFA spojila Hajduk u ždrijebu s krivim klubom

Conference League 3. kol 202614:33 0 komentara
MAR_8253 via Guliver

U Nyonu je danas održan ždrijeb play-offa Konferencijske lige.

Hajduk i Žalgiris imaju status nenositelja, a ždrijebom je odlučeno da pobjednik tog dvomeč u playoffu Konferencijske lige ide na boljeg iz dvoboja između poljskog Rakowa i švedskog Hammarbyja.

No, UEFA je prilikom ždrijeba napravila nevjerojatan gaf. Uz Hajduk je bilo ime Kauno Žalgirisa, a ne Žalgiris Vilniusa.

POVEZANO

Kauno Žalgiris je aktualni prvak kojeg vodi Željko Sopić i igra u trećem pretkolu Lige prvaka s Dinamom.

Dodajmo kako će Rijeka, ako prođe finski Ilves, za grupnu fazu Konferencijske lige igrati protiv Bohemiansa ili Midtjyllanda.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Conference League