Veliki propust: UEFA spojila Hajduk u ždrijebu s krivim klubom

U Nyonu je danas održan ždrijeb play-offa Konferencijske lige.
Hajduk i Žalgiris imaju status nenositelja, a ždrijebom je odlučeno da pobjednik tog dvomeč u playoffu Konferencijske lige ide na boljeg iz dvoboja između poljskog Rakowa i švedskog Hammarbyja.
No, UEFA je prilikom ždrijeba napravila nevjerojatan gaf. Uz Hajduk je bilo ime Kauno Žalgirisa, a ne Žalgiris Vilniusa.
Kauno Žalgiris je aktualni prvak kojeg vodi Željko Sopić i igra u trećem pretkolu Lige prvaka s Dinamom.
Dodajmo kako će Rijeka, ako prođe finski Ilves, za grupnu fazu Konferencijske lige igrati protiv Bohemiansa ili Midtjyllanda.
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