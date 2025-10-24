UŽIVO RIJEKA – SPARTA 0:0 Čeka se nastavak utakmice, u kakvom će stanju biti travnjak Rujevice?

UŽIVO

Niti 24 sata nakon prekida, nastavlja se utakmica Rijeka - Sparta (0:0) u 2. kolu Konferencijske lige. Od 16 sati na Rujevici kreće drugo poluvrijeme u, nadamo se, boljim vremenskim uvjetima od onih koji su vladali večer ranije na Kvarneru.

Nakon prvog prekida u četvrtak, poslije manje od 15 minuta igre, utakmica je u 'vaterpolskim' uvjetima na Rujevici nastavljena, ali samo na pola sata. Čim je prvo poluvrijeme završeno, pala je odluka da nogometa više neće biti i da će utakmica biti nastavljena u petak od 16 sati.

