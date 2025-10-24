UŽIVO RIJEKA – SPARTA 0:0 Čeka se nastavak utakmice, u kakvom će stanju biti travnjak Rujevice?

Niti 24 sata nakon prekida, nastavlja se utakmica Rijeka - Sparta (0:0) u 2. kolu Konferencijske lige. Od 16 sati na Rujevici kreće drugo poluvrijeme u, nadamo se, boljim vremenskim uvjetima od onih koji su vladali večer ranije na Kvarneru.
UŽIVO
