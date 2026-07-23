UŽIVO Rijeka i Varaždin kreću u borbu za treće pretkolo Konferencijske lige

Danas se igraju prve utakmice drugog pretkola Konferencijske lige u kojem sudjeluju i hrvatski klubovi. Varaždin od 20 sati dočekuje češki Jablonec, dok je Rijeka na Rujevici ugostiti Derry City od 20:45.
17:47
Matjaž Kek ne skriva nestrpljenje
"Moramo razmišljati o našoj kvaliteti i prezentaciji, vjerujem, na punoj Rujevici. Igraju se dvije utakmice i treba biti pametan i znati se prilagoditi. Europa ne prašta, ni u prvom ni u drugom kolu. Ovo su utakmice koje nose nešto više, mogu dati potvrdu kvalitete i afirmaciju. Početak je sezone, bit će promjena, ja jedva čekam da utakmica počne”, rekao je trener Rijeke Matjaž Kek u najavi utakmice.
Što je još rekao Kek, ali i Toni Fruk o momčadi iz Sjeverne Irske, pogledajte OVDJE.
17:40
U trećem pretkolu moguć put i u Skandinaviju
Održan je ždrijeb trećeg pretkola Konferencijske lige, a Rijeka i Varaždin saznali su moguće suparnike u slučaju prolaska svojih aktualnih europskih prepreka.
I Varaždin i Rijeka bi mogli put Islanda, detaljnije o svemu pročitajte OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!