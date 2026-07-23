UŽIVO Rijeka i Varaždin kreću u borbu za treće pretkolo Konferencijske lige

"Moramo razmišljati o našoj kvaliteti i prezentaciji, vjerujem, na punoj Rujevici. Igraju se dvije utakmice i treba biti pametan i znati se prilagoditi. Europa ne prašta, ni u prvom ni u drugom kolu. Ovo su utakmice koje nose nešto više, mogu dati potvrdu kvalitete i afirmaciju. Početak je sezone, bit će promjena, ja jedva čekam da utakmica počne”, rekao je trener Rijeke Matjaž Kek u najavi utakmice.

Što je još rekao Kek, ali i Toni Fruk o momčadi iz Sjeverne Irske, pogledajte OVDJE.