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UŽIVO Rijeka i Varaždin kreću u borbu za treće pretkolo Konferencijske lige

Conference League 23. srp 202617:40 > 17:47 0 komentara
HNK Rijeka

Danas se igraju prve utakmice drugog pretkola Konferencijske lige u kojem sudjeluju i hrvatski klubovi. Varaždin od 20 sati dočekuje češki Jablonec, dok je Rijeka na Rujevici ugostiti Derry City od 20:45.

17:47

Matjaž Kek ne skriva nestrpljenje

"Moramo razmišljati o našoj kvaliteti i prezentaciji, vjerujem, na punoj Rujevici. Igraju se dvije utakmice i treba biti pametan i znati se prilagoditi. Europa ne prašta, ni u prvom ni u drugom kolu. Ovo su utakmice koje nose nešto više, mogu dati potvrdu kvalitete i afirmaciju. Početak je sezone, bit će promjena, ja jedva čekam da utakmica počne”, rekao je trener Rijeke Matjaž Kek u najavi utakmice.

 

Što je još rekao Kek, ali i Toni Fruk o momčadi iz Sjeverne Irske, pogledajte OVDJE

17:40

U trećem pretkolu moguć put i u Skandinaviju

Održan je ždrijeb trećeg pretkola Konferencijske lige, a Rijeka i Varaždin saznali su moguće suparnike u slučaju prolaska svojih aktualnih europskih prepreka.

 

I Varaždin i Rijeka bi mogli put Islanda, detaljnije o svemu pročitajte OVDJE

 

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