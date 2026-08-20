UŽIVO OD 21 Spektakl na Poljudu, Hajduk igra ključnu utakmicu sezone, traži jesen u Europi!

Momčad Gonzala Garcije do play-offa je stigla na impresivan način. Žalgiris je prvo svladala u Vilniusu s 5:2, a potom na Poljudu slavila s uvjerljivih 4:0, čime je s ukupnih 9:2 izborila dvoboj s poljskim predstavnikom.

Posebno dobro Hajduk ove sezone izgleda pred svojim navijačima. U sve tri domaće europske utakmice Splićani su sačuvali mrežu, a Žilinu, Pafos i Žalgiris svladali su uz ukupnu gol-razliku 8:0.

Kao što je već postao običaj otkako je preuzeo Hajduk, Gonzalo Garcia utakmicu će otvoriti u formaciji 4-2-3-1.

Na vratima će biti Toni Silić, dok bi posljednju liniju trebali činiti Niko Sigur, Dario Marešić, Ismaël Raci i Šimun Hrgović.

Ispred njih trebali bi zaigrati Adrion Pajaziti i Rokas Pukštas, dok je mjesto iza napadača rezervirano za Dalissona. Na krilima bi trebali biti Bamba na lijevoj i Marin Šotiček na desnoj strani.

Najveća dilema je u vrhu napada. Prednost bi ovog puta trebao dobiti Michele Šego, što znači da bi kapetan Marko Livaja utakmicu započeo s klupe.