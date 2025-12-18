UŽIVO OD 21 SAT / ŠAHTAR – RIJEKA Hrvatski prvak potvrđuje proljeće u Europi, mogu i do top 8!

Nogometaši Rijeke u Krakowu igraju protiv ukrajinskog Šahtara 6. kolo Konferencijske lige. Hrvatski prvak večeras lovi proljeće u Europi, a eventualna pobjeda mogla bi ga dovesti i do Top 8 te izravnog plasmana u osminu finala natjecanja. Tekstualni prijenos pratite na portalu Sportkluba.
16:58
Tko nedostaje?
Šahtar: Alisson, Danilo Udod (ozljede), Lassina Traore (reprezentacija)
Rijeka: Dejan Petrovič (kartoni), Amer Gojak, Ante Majstorović (viroza)
16:55
Rijeka još može ispasti uz nevjerojatan scenarij
Iako Riječani još matematički nisu potvrdili plasman u doigravanje, ispadanje bi se dogodilo samo u krajnje nevjerojatnom raspletu uz niz nepovoljnih rezultata.
16:54
Sanchez uoči Šahtara: Želimo biti dio te priče
Rijeka igra posljednju utakmicu u ligaškoj fazi Konferencijske lige gostuje kod Šahtara u četvrtak od 21 sat. Momčad Victora Sancheza vrlo dobro stoji na ljestvici i nalazi se na korak do prolaska, trenutno su 14. momčad Konferencijske lige. Utakmicu je najavio trener Rijeke Victor Sanchez.
16:51
Tko sudi?
Glavni sudac utakmice je Englez Anthony Taylor (47).
