UŽIVO OD 21 / OMONIA – RIJEKA Sanchez bez Čopa i Radeljića na Cipru traži aktivan rezultat za uzvrat na Rujevici

Nogometaši Rijeke od 21 sat gostuju kod Omonije u Nikoziji u prvoj utakmici doigravanja Konferencijske lige. Hrvatski prvak priželjkuje aktivan rezultat za uzvrat na domaćem terenu. Tekstualni prijenos utakmice pratite na Sport Klubu

