UŽIVO OD 21.00 / RIJEKA – CELJE Španjolski sudar starih znanaca na Rujevici, hrvatski prvak pred teškim ispitom!

Španjolski trener Albert Riera poručio je kako se Celje ni u jednoj europskoj utakmici dosad nije osjećalo slabije od protivnika te očekuje da će tako biti i u dvoboju protiv Rijeke. Slovenski prvak gostuje na Rujevici u četvrtak u 21 sat u sklopu petog kola Konferencijske lige, a u susret ulazi s trećeg mjesta na ljestvici.