UŽIVO OD 18:45 Rijeka po povijesni doseg bez hospitaliziranog trenera Sancheza

Nogometaši Rijeke od 18:45 dočekuju ciparsku Omoniju u uzvratnoj utakmici nokaut-faze Konferencijske lige. U prvoj utakmici Rijeka je kao gost slavila 1:0 golom koji je postigao Daniel Adu-Adjei u 86. minuti. Tekstualni prijenos utakmice pratite na Sport Klubu.
16:08
Muñoz i Oreč najavili uzvrat: Igramo ovo za našeg trenera
Nogometaši Rijeke u četvrtak od 18:45 na Rujevici igraju uzvrat doigravanja za osminu finala Konferencijske lige protiv Omonije. Bijeli iz prve utakmice na Cipru nose minimalnu prednost, ali ključni europski susret dočekuju bez glavnog trenera Victora Sancheza, koji zbog zdravstvenih problema neće voditi momčad. Na klupi će ga zamijeniti pomoćni trener Ramiro Munoz koji je ovako najavio dvoboj.
16:05
Trener Rijeke završio u bolnici, klub otkrio kakvo je stanje
Trener Rijeke Victor Sanchez u utorak se nije osjećao dobro te je navečer zatražio liječničku pomoć.
16:01
Tko nedostaje?
Za uzvratnu utakmicu Rijecu su na raspolaganju svi igrači s europske liste, osim suspendiranih Morčiladzea i Ndockyta.
16:01
Tko sudi?
Glavni sudac utakmice je Mikola Balakin iz Ukrajine.
