UŽIVO / JABLONEC – VARAŽDIN 2:0 Jablonec povećao prednost iz sumnjivog kornera, Varaždin tražio penal

Varaždin od 18 sati igra svoju uzvratnu utakmicu drugog pretkola Konferencijske lige. U prvom susretu na svom terenu su s 3:2 porazili češki Jablonec pa u Češku dolaze s ciljem obrane te prednosti. Ako bi to Varaždin napravio, prvi put u svojoj povijesti bi izborili treće pretkolo Konferencijske lige. Tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu!
61' Varaždinci protestiraju i traže penal
Varaždinci sada protestiraju i traže penal nakon što je Maglica pao u kaznenom prostoru nakon duela sa Slamom, ali sudac je samo odmahnuo rukom. Nedugo potom upravo je Slama postao prvi zamijenjeni igrač domaćina.
58'
Šafarić pravi nove promjene: Lesjak i Duvnjak napustili su igru, a ušao je Marina, koji će agresivnošću i trkom ojačati vezni red, te Mamut kao moćno oružje u špici.
Jablonec poveo 2:0
Sedlaček je prošao po desnoj strani i uputio centaršut na peterac, ali loptu je Lesjak očistio van igre. Sudac je pokazao na korner, što je izazvalo veliku pobunu igrača Varaždina, koji su tvrdili da Lesjak nije posljednji igrao loptom. Ipak, korner je izveden i upravo je iz njega Jablonec golom Pavlovića, koji je pogodio s par metara, došao do 2:0.
50'
Čanturišvili je sada bio u zaleđu, u prvom opasnijem prodoru Jabloneca u drugom dijelu.
Šafarić izvadio Vuka
Šafarić je na poluvremenu napravio jednu zamjenu. Iz igre je izašao Vuk, a ušao Sikošek, koji će na poziciju desnog beka. Maglica će tako igrati na desnom krilu, a Tavares u vrhu napada.
Počelo je drugo poluvrijeme
Sudac je označio početak drugog dijela.
Poluvrijeme
Završilo je prvo poluvrijeme u Jablonecu. Jablonec vodi s 1:0 što znači da je rezultat u dvomeču izjednačen na 3:3.
Dvije minute nadoknade
Igrat će se još dvije minute sudačke nadoknade.
45'
Opasna situacija pred vratima Varaždina. Silić je otišao u prazno i Jablonec je lako to mogao iskoristiti. Srećom po Varaždince, gol nije pao, a i označeno je i zaleđe što u ovoj fazi ne bi moglo biti ni poništeno zbog nedostatka VAR-a.
39'
Velika prilika za Jablonec, Richard Sedlaček ostao je sam u blizini gola, no njegov udarac glavom otišao je iznad gola. Varaždin se spasio.
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