UŽIVO / JABLONEC – VARAŽDIN 2:0 Jablonec povećao prednost iz sumnjivog kornera, Varaždin tražio penal

Sedlaček je prošao po desnoj strani i uputio centaršut na peterac, ali loptu je Lesjak očistio van igre. Sudac je pokazao na korner, što je izazvalo veliku pobunu igrača Varaždina, koji su tvrdili da Lesjak nije posljednji igrao loptom. Ipak, korner je izveden i upravo je iz njega Jablonec golom Pavlovića, koji je pogodio s par metara, došao do 2:0.