UŽIVO / Hajduk saznaje moguće protivnike u playoffu Konferencijske lige, ždrijeb mora pratiti i Rijeka

Rijeci je važan i ždrijeb za Konferencijsku ligu iako su trenutno u Europa ligi. U trećem pretkolu drugorazrednog europskog natjecanja Rijeka igra protiv Shelbournea, a jutros je saznala s kojim protivnicima može igrati ako ispadnu od irskog prvaka.

Tada su joj potencijalni protivnici sljedeći:

Poraženi iz: FC RFS (LVA) vs KuPS Kuopio

Poraženi iz: Fotbal Club FCSB (ROU) vs FC Drita (KOS)

Poraženi iz: HŠK Zrinjski Mostar (BIH) vs Breiðablik (ISL)

Pobjednik utakmice: NK Olimpija Ljubljana (SVN) vs KF Egnatia (ALB)

Pobjednik utakmice: Víkingur (FRO) vs Linfield FC (NIR)