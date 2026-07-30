UŽIVO / DERRY CITY – RIJEKA 0:1 Adu-Adjei doveo Rijeku u vodstvo!

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xxDamirxSkomrljx via Guliver Image

Nakon što je u prvoj utakmici 2. pretkola Konferencijske lige na Rujevici došla do 1:0 pobjede golom Tonija Fruka, Rijeka u Sjevernoj Irskoj protiv Derry Cityja brani minimalnu prednost za prolazak do iduće, predzadnje stepenice na putu do ligaške faze ovog natjecanja. Tijek susreta uživo pratite u tekstualnom prijenosu na Sport Klubu.