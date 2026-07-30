UŽIVO / DERRY CITY – RIJEKA 0:1 Adu-Adjei doveo Rijeku u vodstvo!

Nakon što je u prvoj utakmici 2. pretkola Konferencijske lige na Rujevici došla do 1:0 pobjede golom Tonija Fruka, Rijeka u Sjevernoj Irskoj protiv Derry Cityja brani minimalnu prednost za prolazak do iduće, predzadnje stepenice na putu do ligaške faze ovog natjecanja. Tijek susreta uživo pratite u tekstualnom prijenosu na Sport Klubu.
Rijeka vodi!
U 14. minuti Rijeka je povela! Sve je napravio Adu-Adjei, koji je prošao po lijevoj strani i prizemnim udarcem matirao domaćeg vratara za 1:0 vodstvo svoje momčadi.
11'
Boyce je ostao potpuno sam na petercu i isprve tukao po vratima gostiju, ali Todorović vrhunskom reakcijom spašava Rijeku rano primljenog gola.
10'
Prva (polu)prilika Rijeke. Fruk je s ruba kaznenog prostora uputio udarac, ali domaća obrana to je lakoćom blokirala.
5'
Derry je odlučnije ušao u utakmicu i ima terensku dominaciju u početnim trenucima. Duffy je imao i jedan solidan pokušaj udarcem izvana, ali Majstorović je pravovremeno izašao u blok.
1' Počela je utakmica
Počeo je susret u Sjevernoj Irskoj. Rijeka brani prednost od 1:0.
Stigli su sastavi!
Kao što se pisalo uoči početka dvoboja, Rijeka će protiv Derryja igrati u identičnoj postavi kao u prvom susretu: Todorović, Oreč, Majstorović, Barco, Devetak, Dantas, Pavić, Gojak, Fruk, Janković, Adu-Adjei.
Derry City će igrati u sljedećoj postavi: Maher, Fleming, McClean, Dummigan, Lyons-Foster, Olayinka, Twisk, Duffy, Chapman, O'Reilly, Boyce
Predviđeni sastav Rijeke
Prema predviđanjima, Rijeka bi u uzvratu trebala igrati u identičnom sastavu kao na Rujevici. Tada je Kek od prve minute u 4-2-3-1 formaciji postavio sljedećih 11:
Todorović, Oreč, Majstorović, Barco, Devetak, Dantas, Pavić, Gojak, Fruk, Janković, Adu-Adjei.
Tko sudi?
Glavni sudac utakmice je 34-godišnji Portugalac João António Ferreira Gonçalves.
Neobična priča o stadionu
Stadion Ryan McBride Brandywell, smješten u povijesnoj radničkoj četvrti Bogside u gradu Derryju, jedan je od najneobičnijih u Europi. Nosi ime u čast tragično preminulog kapetana kluba koji je 2017. iznenada preminuo u 27. godini života, a stadion predstavlja i pravi geografsko-politički paradoks — iako se nalazi u Sjevernoj Irskoj, na njemu Derry City FC igra prvenstvo Republike Irske, u koje je prešao 1985. nakon što je godinama bio izbačen iz sjevernoirske lige zbog političkih sukoba. Poznat je i po tome što oko nogometnog travnjaka ima pješčanu stazu za utrke hrtova, a unatoč skromnom kapacitetu (oko 3.700 mjesta) i burnoj povijesti, ugostio je i europske velikane poput PSG-a i CSKA Moskve.
Kek: Minimalna prednost nas tjera da budemo još bolji
Utakmicu je najavio trener Rijeke Matjaž Kek, istaknuvši kako minimalna pobjeda iz prvog susreta ne ostavlja prostor za nikakvo opuštanje. Što je sve rekao uoči dvoboja, pročitajte OVDJE.
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