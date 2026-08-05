UEFA uvodi nova pravila: Navijači na tribinama mogu biti zadovoljni

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xxGoranxMehkekx via Guliver

Europska nogometna federacija (UEFA) službeno je obavijestila sve nacionalne saveze i klubove o dvije važne izmjene pravila koje stupaju na snagu od nove sezone u sva tri njezina klupska natjecanja — Ligi prvaka, Europskoj ligi i Konferencijskoj ligi.

Prva velika promjena odnosi se na akumulaciju žutih kartona u ligaškoj fazi natjecanja. Dosadašnje pravilo nalagalo je suspenziju od jedne utakmice nakon sakupljena tri žuta kartona. Međutim, uvođenjem novog formata natjecanja i povećanjem broja utakmica u ligaškoj fazi sa šest na osam u Ligi prvaka i Europskoj ligi, značajno se povećao rizik od automatskih suspenzija.

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Zbog toga je UEFA odlučila podići prag, pa tako prva suspenzija sada nastupa tek nakon četiri sakupljena žuta kartona umjesto dosadašnja tri. Svaka sljedeća suspenzija nastupat će nakon svaka dva dodatna žuta kartona, odnosno nakon šestog, osmog ili desetog kartona.

Novi članak 63.2 u pravilnicima svih triju natjecanja jasno propisuje da su od prve utakmice ligaške faze igrači i članovi stručnog stožera suspendirani za sljedeću utakmicu nakon što prime četiri žuta kartona koja nisu rezultirala crvenim kartonom, kao i nakon svakog sljedećeg žutog kartona broj šest, osam i tako dalje.

Druga izmjena odnosi se na semafore i satove na stadionima tijekom utakmica. Prema starim pravilima, službeni sat na stadionu morao se zaustaviti u trenutku kada bi istekla 45., 90., 105. ili 120. minuta utakmice.

Novo pravilo ukida to zastarjelo ograničenje i prilagođava ga modernim tehnološkim standardima. Prema novim smjernicama, stadionski satovi mogu nastaviti prikazivati proteklo ili preostalo vrijeme i nakon isteka regularnog dijela poluvremena ili produžetaka. Također, sudačka nadoknada mora se na semaforima jasno prikazivati u obliku dodatnih minuta, a ne kao kontinuirano vrijeme, odnosno u formatu 45 + x, 90 + y, 105 + x ili 120 + y.