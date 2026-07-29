UEFA-ina bizarnost: Hajduk dva puta u istoj sezoni može igrati s Pafosom, evo kako

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Luka Kolanovic via Guliver Image

Hajduk je u prvom pretkolu Europske lige bio bolji od Žiline s ukupnih 3:2 da bi u prvoj utakmici drugog pretkola s 2:0 na Poljudu bio bolji od Pafosa. U četvrtak od 19 sati Bijeli na Cipru igraju uzvratnu utakmicu, a prolaz i ispadanje im ne garantira da se do kraja kvalifikacija neće sresti ponovno s Pafosom.

Naime, UEFA u svojim ždrijebovima nema ograničenje da klubovi koji su već igrali međusobno u kvalifikacijama jednog natjecanja ne mogu igrati u pretkolu drugog europskog natjecanja. Tako svake godine viđamo nekoliko istih parova, kao što je to prošle godine bio dvomeč irskog Shelbournea i sjevernoirskog Linfielda. Oni su se prvi put sreli u Ligi prvaka da bi kasnije igrali i u Konferencijskoj ligi, a oba puta slavio je Shelbourne.

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Ista situacija može zadesiti Hajduk i Pafos. Koja god momčad prođe u sljedeću fazu Europske lige, jasno je da ih ždrijeb u play-offu Konferencijske lige može spojiti jer bi jedna ekipa sigurno bila nositelj (Pafos), a jedna sigurno nenositelj (Hajduk).

Za to se moraju poklopiti i dvije stvari. Uzmimo za primjer da je Hajduk hipotetski prošao Pafos te da u trećem pretkolu Europske lige igra protiv Salzburga. Bijeli bi u tom dvomeču trebali izgubiti od austrijskog kluba dok bi Pafos u trećem pretkolu Konferencijske lige trebao nadjačati gruzijski Dinamo Tbilisi.

Ždrijeb za play-off europskih natjecanja na rasporedu je u ponedjeljak, prije odigravanja trećih pretkola.