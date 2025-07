Trener Zire o Hajduku ni riječi, ‘ispalio’ je na – Nikolu Jurčevića: ‘Nije bio korektan, bilo bi mu bolje da…’

Podijeli :

DSC_8798 / AP Photo/Darko Bandic via Guliver Images

Trener Zire prvi je stao pred novinare uoči okršaja s Hajdukom u srijedu.

“Dobro smo se pripremili, iako nismo u savršenom stanju. Pitanje je samo kontinuitet utakmica. No i Hajduku je situacija ista. Mislim da navijače čeka zanimljiva i napeta utakmica. Učinit ćemo sve što je moguće da steknemo prednost uoči uzvrata. Voljeli bismo da navijači ispune stadion, treba nam njihova podrška”, rekao je Rašad Sadigov, trener Zire.

Utakmica s Hajdukom igra se u Bakuu u srijedu u 17.30 sati po hrvatskom vremenu.

O Hajduku je Sadigov bio – štur. Bez puno riječi.

“Više razmišljam o svojoj momčadi. Glavno je pitanje u kakvom stanju dočekujemo utakmicu i koliko ćemo biti disciplinirani u igri. To će odrediti rezultat. Želimo proći dalje.”

Ali je zato otkrio kako njihov važan igrač Salifou Soumah više nije s njima. Gvinejski napadač i najvrjedniji igrač Zire (1.3 mil. eura po Transfermarktu) napustio je klub.

“Soumah se već oprostio s momčadi. Dogovorili smo njegov odlazak prije 7-10 dana. Ne želim otkriti ime novog kluba dok sve ne bude službeno”, rekao je Sadigov, nekadašnji dugogodišnji reprezentativac Azerbajdžana i legenda tamošnjeg nogometa.

Za kraj je prokomentirao riječi Nikole Jurčevića u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju. Možete ga pročitati OVDJE.

“Dao je neke izjave i volio bih na njih odgovoriti. Naglasio je da Zira ima 15 stranaca. Zauzeli smo drugo mjesto dvaput u zadnje dvije sezone i igrali u playoffu prošle sezone. Četvorica domaćih igrača bila su na terenu. Te uspjehe nisu ostvarili samo strani igrači. Također je rekao da igrači Zire primaju dobre plaće. To nije korektno. Ako je moguće, neka on sam kaže koliko je zarađivao dok je bio u Azerbajdžanu. Moji igrači primaju manje nego što zaslužuju. On ne može imati informacije o tome koliko igrači zarađuju. Bilo bi bolje da priča o tome koliko je stranaca igralo u reprezentaciji u njegovom mandatu i koliko su bili plaćeni. Nisam to očekivao od njega. Radio je u Azerbajdžanu i ovdje je imao poštovanje kao vjerojatno nigdje drugdje u karijeri. Volio bih da je bio malo oprezniji u izjavama.”