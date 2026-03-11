Trener Rijeke uoči povijesne utakmice: Suparnik je ogroman, ali na Rujevici nikome nije lako

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Nogometaši Rijeke sutra od 18.45 sati dočekuju Strasbourg u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige.

Nakon neugodnosti sa zdravstvenim poteškoćama, zbog kojih je proveo sedam dana u bolnici, Španjolac na klupi Rijeke Victor Sanchez je najavio taj dvoboj:

“Svi smo iznimno ponosni na posao koji naši igrači obavljaju. Zaslužili su biti u ovoj fazi europskog natjecanja. Pripremamo se za ovaj težak sraz protiv jednog od favorita, momčadi koja je kandidat za osvajanje ovosezonske Konferencijske lige. Pripremit ćemo se najbolje što možemo, kao i uvijek, pokušavajući kreirati kvalitetan plan igre kako bismo neutralizirali ogromne kapacitete koje naš protivnik ima u fazi napada, ali i pokušali iskoristiti određene slabe točke koje smo kod njih uočili. Motivira nas ovaj proces, sretni smo i puni samopouzdanja, što je odličan pristup za ovakvu utakmicu – rekao je Victor Sanchez.

Kako vidite Strasbourg?

“Ma, oni su dobri u svemu. Imaju ogroman potencijal i zato su jedni od kandidata za naslov. Ako usporedimo njihov budžet s našim, jasno vam je o kakvoj se razini igrača radi. Fizički su na vrhunskom nivou, tehnički potkovani, a imaju i jasne automatizme u igri. Analizirali smo ih, vrlo su čvrsta, agresivna i dominantna momčad. Bit će nam jako teško kontrolirati utakmicu kroz posjed, iako ćemo dati sve od sebe u tom segmentu. Moramo biti pametni i iskoristiti trenutke u kojima možemo kreirati vlastite prilike.

Pred punim stadionom sigurno vidite svoje šanse?

“Naravno, to je jedan od naših glavnih aduta. Imamo navijače koji su potpuno uz momčad, uživaju u sezoni i ponosni su na igrače. Želimo iskoristiti taj ambijent, ovdje nikome nije lako. Na Rujevici će sigurno biti sjajna atmosfera koja će pomoći igračima, kao što je bio slučaj i u prethodnim utakmicama. Sjetite se samo zadnjeg iskustva iz teške utakmice u Kupu protiv Hajduka, gdje su nas navijači gurali do samog kraja, do krajnjih granica, kako bi pomogli momčadi da prođe dalje. To je definitivno naš forte, a motivacija koju igrači imaju da naprave nešto važno u najboljem mogućem scenariju, igrajući u Europi, je ogromna.”

Hoće li Samuele Vignato biti spreman?

“Ne, Vignato nije spreman, kao ni Barišić. Svi ostali su u normalnom procesu oporavka nakon prvenstvene utakmice protiv Vukovara. Sve je u redu, ali Vignato i Barišić su još u procesu rehabilitacije. Očekujemo da se Vignato vrati treninzima nakon ove utakmice – prenosi Novi list.”