Trener Rakowa: Svi smo mislili da će Hajduk pobijediti, ali…

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Tomasz Karczewski via Guliver

Nogometaši Hajduka odigrali su 2:2 protiv poljskog Rakowa u prvoj utakmici doigravanja za plasman u Konferencijsku ligu odigranoj u četvrtak na Poljudu, a gosti su do izjednačenja došli u zadnjem napadu na ovom dvoboju.

Vodeći gol za Hajduk postigao je glavom Michele Šego u 21. minuti nakon odličnog ubačaja Bambe. Poljska momčad je izjednačila u 27. minuti, a strijelac je bio Mahir Emreli, bivši igrač zagrebačkog Dinama.

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Novo vodstvo Hajduku donio je Španjolac Dalisson de Almeida u 47. minuti udarcem s 18 metara nakon dodavanja Šotičeka. Splitska momčad je u 55. minuti ostala s igračem manje, jer je slovački sudac Michal Očenaš isključio Adriona Pajazitija zbog opasnog prekršaja.

Konačnih 2:2 postavio je Lamine Diaby-Fadiga u petoj minuti dodatka slovačkog suca Michala Očenaša.

Svoje dojmove nakon utakmice podijelio je trener Rakowa.

“Jako dobro smo startali, sukladno našem planu. Mislim da smo jako dobro reagirali nakon njihovog prvog pogotka. U drugom dijelu smo primili taj gol, a nakon crvenog kartona pozicijskim smo napadom probali doći do drugog gola što se na kraju i dogodilo”, poručio je trener Rakowa Dawid Kroczek pa dodao:

“Želim čestitati svojim igračima, ovo je bio jako težak teren, ali ipak smo uspjeli izboriti remi na gostujućem terenu. Ipak smo igrali s Hajdukom koji je jako dobra momčad, i pokazali smo da smo sazrijeli kad se možemo nositi s njima.

Svi smo mislili da će Hajduk pobijediti, no na kraju smo stigli do tog gola. Morali smo mijenjati na poluvremenu zbog ozljede Svarnasa i prebaciti Frana Tudora na lijevu stranu.”