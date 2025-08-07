Trener Dinamo Cityja: Naš je kapetan morao bolje reagirati, šanse su 60-40 za Hajduk

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Trener Dinamo Cityja Ilir Daja nije djelovao previše nezadovoljno porazom 2:1 od Hajduka.

“Teško je igrati protiv Hajduka pred 33 tisuće gledatelja. Vjerujemo da smo dobro otvorili susret. Imali smo puno dobrih prilika pred golom Hajduka. Relativno smo dobro igrali u prvom dijelu”, rekao je Daja na početku konferencije za medije na Poljudu.

Hajduk je pobijedio Dinamo City 2:1 golovima Durdova i Bambe u drugom dijelu, ali s obzirom na broj stvorenih šansi, pobjeda je mogla biti i izraženija.

“Tijekom prvih 15-20 minuta drugog poluvremena previše smo lopti poklonili. Kada smo gubili lopte, gubili smo i dosta energije. Poraz od samo jednog gola razlike protiv momčadi poput Hajduka nije loše. Pokušat ćemo kod kuće dati sve od sebe i probati proći. Ipak, tada ćemo biti pred svojim navijačima”, rekao je Daja.

I njegova momčad, poput Hajduka, nastoji iz obrane izaći pas-igrom, a ne nabijanjem. Iz jedne takve situacije primili su gol.

“Kada krećemo s build-upom od golmana, pogriješimo ponekad. Naš kapetan je iskusan, ali morao je bolje reagirati. Primili smo jako lagane golove iz naših grešaka.”

Kakve su šanse u revanšu?

“Mislim da su šanse 60-40 za Hajduk jer su dobili večeras. Ali, u nogometu se nikad ne zna. Dat ćemo sve od sebe. Morat ćemo biti jako oprezni jer svaki sljedeći gol Hajduka može biti odlučujući.”

Daja je za kraj pohvalio atmosferu na Poljudu.

“Bila je fantastična. Nogomet se igra za navijače. Mislim da ćemo imati jednaku podršku na našem domaćem terenu čak i od ostalih albanskih navijača. Bit će dobra atmosfera i kod nas.”