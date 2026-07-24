Trener Derryja: Bili smo zaslijepljeni budući da je Rijeka promijenila trenera

Rijeka je u povratničkom debiju Matjaža Keka pobijedila Derry City 1:0.
Trener sjevernoirske ekipe Tiernan Lynch smatra kako nije bilo dovoljno materijala za pripremiti se protiv Rijeke, pogotovo jer se na klupu vratio Matjaž Kek.
“Nisam nezadovoljan igrom, već rezultatom. Bili smo zaslijepljeni budući da je Rijeka promijenila trenera. Sad znamo.”
Derry je na Rujevici uspio sačuvati aktivan rezultat iako je Rijeka propustila nekoliko prilika za uvjerljiviju pobjedu. Lynch vjeruje da će uzvrat pred domaćom publikom izgledati potpuno drukčije.
“Trebat će nam pun stadion.”
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