Štimac: Nastojat ćemo iskoristiti prigode u Konferencijskoj ligi

xJorisxVerwijstx via Guliver

Trener Hrvatskog Športskog kluba Zrinjskog iz Mostara Igor Štimac rekao je u nedjelju da će njegova momčad nastojati iskoristiti prigode protiv kvalitetnijih protivnika u susretima Konferencijske lige, za koju će se klub nastojati dodatno pojačati.

“Vjerujem da smo svi uzbuđeni s obzirom na grupu koju imamo, na kvalitetu protivnika i na utakmice koje nas očekuju. Vjerujemo da imamo šansu i napravit ćemo sve da iskoristimo”, izjavio je Štimac na klupskoj konferenciji za novinare.

Najavio je da će nastojati pojačati ‘roster’ momčadi, iako je Uefa kao krajnji rok postavila utorak za dostavu popisa igrača za nastupe u Konferencijskoj ligi.

“Radimo intenzivno na još nekoliko imena, vidjet ćemo što ćemo uspjeti. Nije lako, sami to znate jer smo limitirani i financijski i mogućnostima baš u ovom dijelu u kojem nešto tražimo”, rekao je Štimac.

Prema rasporedu Zrinjski će natjecanje otvoriti 2. listopada utakmicom u Mostaru protiv Lincoln Red Impsa. U drugom kolu (23. listopada) će gostovati kod Mainza, a u trećem (6. studenoga) će im domaćin biti kijevski Dinamo. Kao domaćini će prvaci BIH ponovno igrati 27. studenoga protiv švedskog Hackena, a 11. prosinca će gostovati kod poljskog Rakowa. Zadnju utakmicu ligaške faze Zrinjski će odigrati 18. prosinca kod kuće protiv bečkog Rapida.

Štimac je dodao kako mu je prioritet povratak ključnih igrača koji su bili ozlijeđeni.

“Tu prvenstveno mislim na Marijana Ćavara, na Ivana Posavca, na Tylera Bureyja, jer to su igrači koji su zahvalni, koji su karakterni i koji mogu donijeti razliku na terenu, koji će nam dati tu dodatnu kvalitetu u prednjem dijelu igre, koja nam je nužna”, zaključio je trener Zrinjskog.