Srbin iz Žalgirisa za SK o Hajduku: ‘Imaju deset puta veći proračun od nas, ali…’

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Luka Kolanovic via Guliver Image

Prije tjedan dana litavski Žalgiris napravio je nešto što se u europskom nogometu rijetko viđa. Litavci su u 75. minuti uzvratnog susreta drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu vodili s 3:2 protiv Dinamo Tbilisija, nakon što su u prvom okršaju u Gruziji poraženi s 3:0.

Malo je tko u tom trenutku mogao pomisliti da Žalgiris može izboriti barem produžetke, a kamoli proći dalje u regularnih 90 minuta. A gotovo da ne postoji optimist koji je mogao pretpostaviti da će konačni rezultat glasiti nevjerojatnih 7:2! Pred njima je sada dvomeč s Hajdukom, a prva utakmice 3. pretkola Konferencijske lige igra se u Litvi u četvrtak u 19 sati.

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“Nestvarna utakmica!”, rekao je na početku razgovora za srpski Sport Klub Nikola Petković, napadač Žalgirisa koji je briljirao u tom susretu i postigao dva pogotka.

“U Tbilisiju su nas u prvom meču uhvatili na brzinu, u prvih pola sata dali su nam tri gola i tada sam samo poželio da ne bude još veća katastrofa. Napravili smo nekoliko pogrešaka, a nismo nikako mogli zaustaviti Tornikea Kvaratshkeliju, mlađeg brata slavnog nogometaša Kviche. Dečko ima 16 godina, ali onakvo kretanje i nogometna inteligencija rijetko se viđaju kod tinejdžera… Malo smo došli k sebi nakon toga, nekako uspjeli zadržati 0:3, koliko god to čudno zvučalo.”

Litavci ipak nisu odustajali, a uoči uzvrata imali su i poseban adut.

“Svjesni smo da svaka momčad koja ne igra na umjetnoj travi ima problem kad dođe ovamo, iako je zaostatak od tri gola bio ogroman. Potajno smo se nadali i vjerovali da možemo proći, a na kraju se dogodio nevjerojatan rasplet. Dok smo vodili s 3:1, trebao nam je još jedan pogodak za produžetak, no kad je Dinamo u 75. minuti smanjio na 3:2, šanse su opet bile minimalne. Ipak, ta atmosfera, to navijanje i podrška ljudi s tribina tjerali su nas da pokušamo, pa smo na kraju došli do toga da smo svi odigrali najluđu utakmicu u karijerama.”

Simpatična situacija viđena je i na ždrijebu za treće kolo kvalifikacija europskih kupova, gdje je čak i UEFA pomiješala dva litavska kluba slična imena — Žalgiris iz Vilniusa i Kauno Žalgiris, s kojim Dinamo igra 3. pretkolo Lige prvaka, i kojeg je u prvoj utakmici na Maksimiru pobijedio 5:0.

“Da, znam da ljudi često miješaju ta dva kluba, pa tako i kod nas. Da pokušam pojasniti: moj klub Žalgiris iz Vilniusa nema košarkašku sekciju, dok nogometni klub ima puno veću tradiciju, trofeje i značaj ovdje u Litvi. Kauno Žalgiris osnovan je kasnije, pod zapovjedništvom i patronatom košarkaške sekcije tog kluba koja nastupa u Euroligi — imaju istu upravu. Puno su uložili u proteklih nekoliko godina pa se sada već stvorio i pravi rivalitet između dva Žalgirisa”, pojasnio je Petković.

Kada je riječ o kvaliteti nogometa u ovoj baltičkoj zemlji, Petković je iskren:

“Nogomet je ovdje u drugom planu, košarka je broj jedan. No, ulaganja su uistinu sve veća, budžeti su porasli, posebice vodećim klubovima, a i medijski je sve odrađeno kako treba. Klupski nogomet u ovoj zemlji tek je u povojima, ali opet je daleko od nekih europskih liga koje su na višoj razini.”

Život u Litvi, a posebice u Vilniusu, sasvim je druga priča.

“Kad sam dolazio ovamo, mislio sam da me čekaju stare zgrade i klasična sovjetska priča. Bio je veljača 2024. godine, minus 20 u tom trenutku, ledeno vrijeme, ništa se ne vidi od snijega… No, kako se snijeg otopio, nakon tih prvih dojmova sve je bilo fenomenalno! Svakome kažem: ako imate priliku, posjetite ovu zemlju i ovaj grad. Eto, samo da prođu siječanj i veljača… Vilnius se ne može uspoređivati s drugim gradovima na Baltiku, moderan je i živ grad, ljudi su vani, pozitivni su, ima puno mladih… Zaista uživam ovdje“, naglasio je Petković.

Na treninzima se, naravno, uglavnom pričaju jezici s naših prostora:

“A kako drukčije! Sa mnom je u klubu i Nemanja Mihajlović, bivši prvotimac Partizana, tu su još Petar Bosančić i Marko Capan, a ranije je bio i Dušan Marković. Sve su to dečki s naših prostora. U ovom je klubu oduvijek bilo igrača s Balkana, a ima ih općenito u cijeloj ligi.”

Ždrijeb je Žalgiris u trećem kolu spojio sa splitskim Hajdukom. Petković nema dvojbe da je hrvatska momčad favorit, ali…

“Sjajan izazov za nas, baš se radujem tom dvomeču. Imaju deset puta veći proračun od nas, ali mi ćemo uživati na terenu. Bilo bi super da ostvarimo pobjedu u prvom meču na našem terenu, pogodak razlike na primjer… Svjesni smo da će tamo biti znatno teže, čeka nas sigurno pun stadion, ali želja nam je pritisak prebaciti na njih.”

Na pitanje imaju li igrači iz regije uvijek posebnu “dobrodošlicu” na Poljudu, Petković odgovara:

“Uopće ne razmišljam o tome. Nije to nikakav problem što se mene tiče, može me samo dodatno motivirati”, poručio je Petković.

Petković je inozemnu karijeru gradio u francuskom Chamblyju i slovenskog Muri, odakle je stigao u Žalgiris. U sva tri kluba pratile su ga nesreće s težim ozljedama, no uvijek je pronalazio motivaciju za još jači rad.

“Iskreno, kad sam se ozlijedio i u Žalgirisu, već sam pomislio da je kraj i razmišljao čime bih se drugim mogao baviti u životu. No, ljudi u klubu vjerovali su u mene, ponudili mi novi ugovor i ponovno se sve otvorilo. Krenuo sam zabijati golove i nadam se da ću nastaviti u istom ritmu.”

Prvenstvo Litve u punom je zamahu, a pogled na tablicu otkriva izuzetnu dramu. Nakon 22 kola razlika između vodećeg Transinvesta i šestoplasirane Sūduve iznosi svega dva boda, a u toj izjednačenoj skupini nalazi se i Žalgiris.

Ipak, prije povratka na domaći kolosek, litavski sastav s Petkovićem, Mihajlovićem, Bosančićem i Capanom pokušat će prirediti novo iznenađenje i izbaciti splitski Hajduk.