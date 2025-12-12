Špehar za SK: To je realnost, naš najkvalitetniji klub ne može parirati u Europi

Podijeli :

Pokazalo se da HNL trenutačno nema nijedan klub, koji bi bio kvalitetan za Ligu prvaka jer se vidi da je Europska liga postala jaka. To je realnost, a naš klub koji ima najbolji i najširi roster te najkvalitetnije igrače ne može parirati malo jačim europskim klubovima sa tehnikom, trkom i ostalim segmentima.

Dinamo se porazom oprostio od ove godine što se Europe tiče (početkom iduće ima još dva nastupa), a Rijeka je napravila veliki korak prema prolazu. Njihove nastupe je za Sport Klub analizirao Robert Špehar.

Kako ste vidjeli zadnji europski nastup Dinama u ovoj godini?

-Dinamo je pristojno ušao u utakmicu. U prvih 15 minuta vidjela se želja da pusti Betis oko vođenja igre i čuvanja lopte te da stane u obrambeni blok sa jednim isturenim napadačem. Mislim da je to bila prva pogreška u taktičkom smislu. Do tog prvog gola solidno je stao u bloku, ali nije imao brze igrače u napadu. Beljo je totalno izvan forme i „zaribao“ u glavi. Ne želim i ne mogu vjerovati da su to njegove maksimalne mogućnosti te da su ga doveli zbog toga. On nije igrač, koji u brzoj tranziciji može pobjeći. Na krilima nedostajali su Bakrar i Hoxha da pobjegnu. Prvi primljeni gol bio je nesretan i Dinamo se jednostavno raspao. Klasa te kvaliteta Betisa došla je do izražaja sa drugim i trećim golom. Drugo poluvrijeme bilo je slično onome kao protiv Celte.

Betis je odradio utakmicu kako bi se što manje potrošio i da sa što manje trčanja dođe do rezultata. Na kraju Dinamo je zabio gol za utjehu, ali pokazalo se da HNL trenutačno nema nijedan klub koji bi bio kvalitetan za Ligu prvaka jer se vidi da je Europska liga postala jaka. To je realnost, a naš klub koji ima najbolji i najširi roster te najkvalitetnije igrače ne može parirati malo jačim europskim klubovima sa tehnikom, trkom i ostalim segmentima.

Dinamo je nastavio rezultatsku krizu u Europi, koja je počela sa remijem protiv Malmöa. Ovo je bila četvrta uzastopna utakmica bez pobjede i treća zaredom u kojoj je upisao poraz. Još je pao za dva mjesta u poretku, odnosno nalazi se na 25. poziciji. Međutim, ima još dvije utakmice protiv FCSB-a i Midtjyllanda u kojima bi mogao osigurati prolaz dalje u Europskoj ligi ako ostvari pozitivne rezultate.

-Naravno, dok god postoji šansa. Dobro je da je ovo bila zadnja utakmica i da se resetira preko zime kako bi vidio što je potrebno za višu europsku razinu. U ovim zadnjim utakmica bilo je dosta depresivno i neobećavajuće. To je vezano za Europu, ali normalno je da se Dinamo bori za prvo mjesto u HNL-u. Sigurno je da Dinamo ima ambiciju kako bi zaigrao Ligu prvaka, a ne samo Europsku ligu. Očekivali smo puno više od Dinama.

Nakon što je Dinamo izgubio, Rijeka nas je razveselila. Dobila je Celje i došla blizu plasmana u daljnju fazu Konferencijske lige.

-Da. Na Maksimiru riješeno je u prvom, a na Rujevici u drugom poluvremenu. Iako, od prve minute vidjelo se da je Rijeka agresivna i raspoložena te da se nametnuti sa igrom i posjedom lopte. To je radila u prvom poluvremenu, iako nije bilo velikih prilika sa obje strane.

Međutim, pokazalo se u drugom. Pogotovo motiviranost igrača, koji su bili nošeni sa publikom koja je navijala i pjevala. To mi se jako sviđa, a od Celja se puno više očekivalo. Znamo da dominira u svom prvenstvu, a njihov trener je vrhunski stručnjak i jako dobar. Nije uspio posložiti svoju momčad, koja bi parirala Rijeci. Celje je zbilja jako dobro igralo u Europi. Ima zalihu bodova te je i dalje u igri za prolazak prvog kruga, ali nije imalo odgovor na agresiju i dobru igru Rijeke koja je zasluženo pobijedila.

Ovo je bila četvrta utakmica u nizu bez poraza, a u zadnjem kolu protiv Šahtara ima priliku za matematičku potvrdu prolaza koji bi bio povijesni doseg s obzirom da prije nije uspjela proći grupnu fazu.

-Svi se nadamo da će Rijeka uspjeti. Diže se u formi i polako hvata formu. Po meni, ima jako kvalitetnu ekipu i jako kvalitetne igrače. Novi trener nametnuo je drugačiji stil igre i bilo je pitanje dana kada će se Rijeka dignuti. Diže se u prvenstvu, iako je praktički bila na začelju. Naravno da pati u HNL-u zbog europskih obveza, ali očito je da je u Europi jako motivirana i željna dokazivanja. Pokazuje da ima kvalitetu, ali tu je još jedan korak u kojem se nadamo da će uspjeti. U HNL-u siguran sam da će biti među prva četiri i da će se priključiti u borbi za prvo mjesto. Prošle sezone bila je daleko od osvajanja prvenstva, ali na kraju je uspjela. Nije upitno da će na proljeće biti bolja, nego što je sada.