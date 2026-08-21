Šokirao Hajduk na Poljudu pa nakon utakmice poručio: ‘Ja sam Bad Blue Boys’

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Marcin Golba Newspix.pl via Guliver

Nogometaši Hajduka odigrali su 2:2 protiv poljskog Rakowa u prvoj utakmici doigravanja za plasman u Konferencijsku ligu odigranoj u četvrtak na Poljudu, a gosti su do izjednačenja došli u zadnjem napadu na ovom dvoboju.

Vodeći gol za Hajduk postigao je glavom Michele Šego u 21. minuti nakon odličnog ubačaja Bambe. Poljska momčad je izjednačila u 27. minuti, a strijelac je bio Mahir Emreli, bivši igrač zagrebačkog Dinama.

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Novo vodstvo Hajduku donio je Španjolac Dalisson de Almeida u 47. minuti udarcem s 18 metara nakon dodavanja Šotičeka. Splitska momčad je u 55. minuti ostala s igračem manje, jer je slovački sudac Michal Očenaš isključio Adriona Pajazitija zbog opasnog prekršaja.

Konačnih 2:2 postavio je Lamine Diaby-Fadiga u petoj minuti dodatka slovačkog suca Michala Očenaša.

Dojmove nakon utakmice podijelio je strijelac prvog gola za Rakow i bivši dinamovac, Mahir Emreli.

“Bila je ovo teška utakmica. Gledali smo i analizirali Hajduk. Imaju dobre igrače, individualno mogu mijenjati utakmicu. Ovaj rezultat je dobar za nas, ali ništa nije gotovo.

Trebamo proučiti ovu utakmicu, vidjeti gdje smo pogriješili i spremiti se za uzvrat. Pomogao nam je crveni karton za Hajduk jer je u tom dijelu igre dominirao, a onda se povukao. Drugi gol nam je dao dobar osjećaj, ali to ne znači ništa. Trebamo biti spremni za uzvrat. Vidjet ćemo kako će biti, nadam se prolazu”, poručio je Emreli.

Pitali su ga i za atmosferu na Poljudu.

“Ovdje je uvijek dobra atmosfera, ali ja sam Bad Blue Boys.”

Mahir Emreli stigao je u Dinamo u veljači 2022. godine iz varšavske Legije. U Maksimiru se zadržao do ljeta 2024., uz četveromjesečnu epizodu na posudbi u turskom Konyasporu. Tijekom boravka u zagrebačkom klubu upisao je 47 nastupa te postigao 10 pogodaka uz 5 asistencija.

Ovog je ljeta pojačao poljski Rakow kao posuđeni igrač njemačkog Kaiserslauterna. Upravo je na Poljudu, u svom osmom nastupu za poljsku momčad, postigao svoj treći gol u novom dresu.

Uzvrat je za tjedan dana u Czestochowoj od 19 sati.