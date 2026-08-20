UŽIVO HAJDUK – RAKOW 2:2 Šok na Poljudu, Poljaci se spasili u posljednjim sekundama!

Nije nam to običaj, ali ovoga puta ćemo konstatirati da je Michal Očenaš sudio jako loše i na štetu hrvatskog kluba

Nogometaši Hajduka na dramatičan su način remizirali s Rakowom u prvoj utakmici doigravanja za plasman u Konferencijsku ligu, odigranoj u četvrtak na Poljudu, koja je završila rezultatom 2-2 (1-1), a gosti su do izjednačenja došli u zadnjoj minuti dvoboja.

Vodeći pogodak za Hajduk postigao je glavom Michele Šego u 21. minuti nakon odličnog ubačaja Bambe. Poljska momčad je izjednačila u 27. minuti, a strijelac je bio Mahir Emreli, bivši igrač zagrebačkog Dinama. Novo vodstvo Hajduku donio je Španjolac Dalisson de Almeida u 47. minuti udarcem s 18 metara nakon dodavanja Šotičeka.

Splitska momčad je u 55. minuti ostala s igračem manje, jer je slovački sudac Michal Očenaš isključio Adriona Pajazitija zbog opasnog prekršaja.

Konačnih 2-2 postavio je Lamine Diaby-Fadiga u petoj minuti dodatka slovačkog suca Michala Očenaša.

Uzvrat je za tjedan dana u Czestochowoj, a početak utakmice je predviđen za 19.00 sati.