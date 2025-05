Službeni profil Seville čestitao Chelseaju na pobjedi protiv njihovih mrskih rivala

Podijeli :

Jose Breton via Guliver

U sinoćnjem finalu Konferencijske lige između Chelseaja i Real Betisa slavila je londonska momčad s 4:1. No, osim što se slavi u zapadnom Londonu, sretni su i u crveno-bijelom dijelu Seville. Naime, Betis i Sevilla veliki su gradski rivali pa tako ne čudi što su navijači Seville sretni s njihovim porazom. Ipak, s tim raspletom zadovoljan je i vrh seviljskog kluba jer su na svojim društvenim mrežama čestitali Enzu Maresci na naslovu.

Maresca je u Sevilli bio od 2005. do 2009. godine pa je zasigurno ostavio svoj trag golovima u finale Kupa Uefe 2006. godine, no ipak se čini kako je ova čestitka došla ponaprije zbog toga što je talijanski trener vodio svoju momčad do pobjede nad Betisom. Tako su zaključili u zeleno-bijelom taboru gdje je situaciju komentirao predsjednik Betisa Angel Haro za Partidazo de COPE.

“Nisam to vidio, ali oni su trenutno u ratu koji mene ne zanima. Mi se fokusiramo na razvoj, na dobrim nastupima sljedeće sezone, a oni su u drugom ratu od onog našeg”, rekao je Haro.

Upitan je Haro o tome bi li takvo nešto i njegov klub napravio.

“Da se mene pita, ne bi, ali ne znam. Ako postoji netko u klubu da to radi, ne bi mi se svidjelo.”

Kasnije je htio potvrditi je li riječ o službenoj objavi kluba, a nakon što su mu obznanili da jest našalio se kako onda i on čestita Sevilli na ostanku u La Ligi.

Sevilla je ovu sezonu završila na 17. poziciji s tek jednim bodom ispred Leganesa koji je i posljednji putnik u drugi rang španjolskog nogometa.