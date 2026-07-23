Slovenski klub zapeo na sjeveru Europe: Morali hitno mijenjati planove uoči utakmice

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Sport Klub

Nogometaši Kopra večeras će na dalekim Farskim Otocima protiv Runavíka odigrati prvu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. No, putovanje "kanarinaca" na sjever Europe pretvorilo se u pravu odiseju.

Putovanja na Farske Otoke za svaku su nogometnu momčad poseban pothvat. Pitajte samo momčad malteškog Hamruna koja je prije utakmice 1. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv Runavíka na putu prema toj zemlji više od 24 sata zapela u Norveškoj, jer njihov avion zbog guste magle nije uspio sletjeti u zračnu luku Vagar. Potonja se zbog svoje specifičnosti smatra posebnim izazovom za pilote, kojima je za slijetanje na Farske Otoke potrebna posebna dozvola.

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Slično se sada dogodilo i Kopranima, baš kao i Maltežanima, javlja kolega sa SK Slovenije Jaka Kozmelj. Let iz Trsta prema sjeveru Europe najprije je odgođen s 10 na 16 sati, a potom pomaknut na 18 sati. Razlog za pomicanje bilo je otvaranje, odnosno zatvaranje termina za slijetanje i polijetanje u Kopenhagenu, gdje je čarter zrakoplov Kopra trebao natočiti gorivo prije leta preko mora prema Farskim Otocima. Zbog gužve u zračnoj luci u danskoj prijestolnici, let je najprije preusmjeren u Stavanger u Norveškoj, a potom u švedski Malmo.

No, neposredno prije leta ljudi iz kluba dobili su obavijest da je zračna luka na Farskim Otocima zatvorena zbog lošeg vremena. To znači da je momčad Kopra prespavala u Malmou, a nakon brze reakcije klupskih djelatnika, ujutro su autobusom krenuli preko jednog od najimpozantnijih mostova u Europi, Oresunda, iz Malmoa za Kopenhagen.

Od tamo je momčad redovnim linijama, specijaliziranim za relaciju Kopenhagen – Farski Otoci, poletjela prema odredištu utakmice.