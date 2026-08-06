Šego otkrio razgovor iz svlačionice koji je bio ključan za visoku pobjedu Hajduka

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Tom Dubravec CROPIX via Guliver Images

Hajduk je na gostovanju kod Žalgirisa ostvario uvjerljivu pobjedu od 5:2 u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige, a junak dvoboja bio je Michele Šego, koji se dva puta upisao u strijelce.

Nakon susreta, napadač Splićana naglasio je važnost ove pobjede te zajedništvo u svlačionici:

“Bogu hvala na pobjedi. Nakon šest godina skinuli smo gostujuću pobjedu u Europi. Pet golova, sve super, imamo dobar rezultat za uzvrat. Idemo to potvrditi u Splitu”, poručio je Šego, a potom otkrio što je prethodilo sjajnom izdanju u Litvi.

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“Iskreno, dosta smo pričali ovih dana međusobno što moramo poboljšati. Mislim da se to vidjelo, bili smo agresivni, ginuli jedan za drugoga, kada je trebalo viknuti, to smo i napravili. Mislim da je to jedini ispravan put, jedino skupa možemo nešto napraviti.”

Drugi pogodak Šego je postigao majstorskim izvođenjem slobodnog udarca, a na pitanje u čemu je tajna takvih udaraca, kratko je odgovorio:

“Rad i ulaganje u sebe. To se vrati, Bogu hvala.”

Vremena za slavlje nema puno jer Bijele već u nedjelju čeka prvenstveni ogled s Istrom 1961 na Poljudu:

“Regeneracija, put nazad i utakmica”, zaključio je Šego.