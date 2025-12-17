Sanchez uoči Šahtara: ‘Nije važno što su šanse za top 8 male, želimo biti dio te priče’

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Rijeka igra posljednju utakmicu u ligaškoj fazi Konferencijske lige gostuje kod Šahtara u četvrtak od 21 sat.

Momčad Victora Sancheza vrlo dobro stoji na ljestvici i nalazi se na korak do prolaska, trenutno su 14. momčad Konferencijske lige. Utakmicu je najavio trener Rijeke Victor Sanchez.

“Očekujemo izuzetno tešku utakmicu protiv momčadi koja raspolaže vrlo velikim proračunom i vrhunskim igračima. Za nas je to dodatna motivacija. Kada igraš protiv ekipa od kojih se zbog financijskih i kadrovskih mogućnosti unaprijed očekuje pobjeda, to meni osobno predstavlja poseban poticaj. Vjerujemo u svoje sposobnosti i dat ćemo maksimum kako bismo se borili za svoje šanse. Nije važno koliko su te šanse možda male kada je riječ o plasmanu među osam najboljih, mi ćemo ići na pobjedu kako bismo ostali u tim, makar i minimalnim, izgledima. Cilj nam je biti dio te priče”, rekao je Sanchez za službene stranice kluba.

Koje bi kvalitete Šahtara istaknuo?

“Šahtar igra klasični sustav 4-3-3. Imaju jasno prepoznatljiv i prilično predvidljiv model igre. Vole imati loptu u posjedu i raspolažu igračima visoke kvalitete, među kojima je mnogo Brazilaca. Svi znaju kakve tehničke sposobnosti donose brazilski nogometaši, a kroz cijelu karijeru radio sam s mnogima od njih i oni su najbolji dokaz toga. Očekujemo jasne obrasce u izgradnji napada, dominaciju kroz posjed lopte, a u tom segmentu često koriste i golmana koji se postavlja vrlo visoko. U napadačkom dijelu imaju kvalitetne igrače, snažne u igri jedan na jedan, s odličnim dodavanjem i završnicom. Bit će to velik izazov za nas, ali vjerujemo u sebe, u momčadski rad i zajednički napor. Smatramo da možemo odigrati vrlo konkurentnu utakmicu i stvoriti svoje prilike. Ne želimo ništa prizivati unaprijed, ali vrlo smo blizu plasmana u drugi krug. Odigrat ćemo utakmicu, a nakon toga vidjeti kako izgleda ljestvica i tek tada analizirati i razgovarati.”

Imali su dvije prekinute utakmice, jednu su završili sljedeći dan (protiv Sparte Prag op. a.), a drugu protiv Istre niste. Vjerojatno se s nečim sličnim nije susretao tijekom karijere?

“Primjerice, iz prve takve situacije, one protiv Sparte, nemamo loša iskustva. Uvijek moramo razmišljati pozitivno i fokusirati se na ono što možemo kontrolirati. Situacija u Puli dogodila se zbog magle, utakmica je ponovno zakazana i mi ćemo biti spremni za taj trenutak”, zaključio je Sanchez.