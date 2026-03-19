Sanchez: Šteta, u obje utakmice smo bili nadomak pobjedi

Rijeka nije uspjela proći u četvrtfinale Konferencijske lige, u uzvratnoj utakmici osmine finala odigrala je 1:1 sa Strasbourgom u Francuskoj.

Strasbourg je tako s ukupnih 3:2 prošao dalje. U četvrtfinalu će igrati protiv Mainza koji je u osmini finala izbacio češku Sigmu s ukupnim rezultatom 2:0. Svoja razmišljanja nakon ispadanje iz Rijeke iznio je njihov trener, Victor Sanchez.

“Bili smo jako blizu. I prije utakmice govorili smo da vjerujemo u svoje šanse, a na terenu smo pokazali da tu pripadamo. Šteta je jer smo u obje utakmice bili nadomak pobjedi. Napravili smo mnogo dobrih stvari kako bismo slavili, ali u prvoj smo izgubili, a danas smo barem izvukli remi”, rekao je Sanchez.

“Sada je trenutak da se fokusiramo na dva natjecanja u kojima smo još u igri – prvenstvo i kup. To je ključ i jedini način da ponovno dobijemo priliku igrati utakmice poput ove večeras. To sam rekao i igračima nakon utakmice. Oni zaslužuju igrati ovakve dvoboje.”

Rijeka je ove sezone odigrala ukupno 16 europskih utakmica i, prema Sanchezovim riječima, ostavila vrlo dobar dojam na međunarodnoj sceni.

“Apsolutno, ponovno to možemo reći, jako sam ponosan na igrače. Veliko hvala i našim navijačima, više od 600 ih je došlo podržati nas, a sigurni smo da su svi u Rijeci bili uz nas ispred malih ekrana. Uvjeren sam da su ponosni na igrače jer su dali sve od sebe na terenu.”

Za kraj je poručio:

“Borili su se do samog kraja, bili smo blizu pogotka i u posljednjim minutama. Hvala im. Sada zatvaramo jedno jako lijepo poglavlje u Konferencijskoj ligi ove sezone, u kojoj je Rijeka ponovno stigla do završnih faza. To je izuzetno važno za klub. Sada se moramo okrenuti prvenstvu i kupu, naporno raditi i ponovno stvoriti priliku za igranje u Europi iduće sezone.”