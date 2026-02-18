Sanchez najavio okršaj na Cipru: ‘Moramo biti jako pametni’

Podijeli :

Konrad Swierad Arena Akcji NEWSPIX.PL via Guliver

Trener Rijeke najavio je novi europski izazov.

Nogometaši Rijeke na Cipru protiv Omonije u četvrtak od 21 sat igraju prvu utakmicu playoffa Konferencijske lige. Trener Victor Sanchez najavio je prvi susret kakav je Rijeka čekala 46 godina. Naime, Rijeka je zadnji put prezimila u Europi 1980. godine, kada je u četvrtfinalu Kupa kupova igrao protiv Juventusa.

“Očekivanja su velika. Potpuno vjerujemo našim igračima. Sigurno je da će biti jako teško i neizvjesno. Suočavamo se s momčadi koja posjeduje kvalitetu i iskusne pojedince. U ovakvim utakmicama svaki detalj je presudan. Iskustvo me naučilo da je znanje o tome kako igrati ovakve susrete ključno.

Imamo vrlo mladu momčad, ali pokušavamo igrati zrelo i zadovoljni smo razinom koju prikazujemo, posebno načinom na koji napredujemo iz utakmice u utakmicu. Svi smo puni motiva. Vjerujemo da možemo odigrati dvije vrlo konkurentne utakmice, a pokušat ćemo krenuti već od ove prve”, rekao je Sanchez za službenu stranicu Rijeke.

Što je ključ za dobar rezultat na Cipru?

“Upravo ono što sam maloprije rekao, svaki detalj je bitan. Moramo biti jako pametni u situacijama koje često čine razliku, poput izbjegavanja glupih kartona ili pada koncentracije u određenim trenucima. Moramo igrati čvrsto, biti potpuno fokusirani i jako se dobro braniti kako bismo neutralizirali njihov napadački potencijal, jer imaju kvalitetne igrače, naročito u završnoj trećini terena.

Također ćemo nastojati igrati prema našem modelu i ideji, biti dominantni u posjedu i opasni u fazi napada. Posljednji test prije ove utakmice bio je savršen jer smo stvorili mnogo prilika, zabili tri gola, a mogli smo i više. (pobjeda protiv Varaždina 3:1, op.a)

Nadam se da ćemo protiv Omonije imati bolju realizaciju. Želimo nastaviti na ovoj razini. Atmosfera u svlačionici je odlična i nalazimo se u vrlo lijepom razdoblju sezone s važnim utakmicama. Maksimalno smo motivirani.”

Omonia je pobijedila u posljednjih osam prvenstvenih utakmica, vodeća je momčad tamošnje lige.

“Da, u jako su dobroj formi. Čeka nas težak protivnik. Imaju kvalitetne i iskusne igrače, u dobrom su naletu i vrlo su konstantni. To je izazov i za nas jer smatram da imamo kapacitet iznenaditi ih i odigrati na visokoj razini kako bismo izvukli što bolji rezultat u prvoj utakmici.

Ipak, ovo je dvoboj od 180 minuta, ne završava sve u prvom susretu. Čekat ćemo uzvrat i nadam se da ćemo u drugoj utakmici izboriti prolaz u iduće kolo.”

Ove ste godine već igrali protiv ciparske momčadi, AEK-a iz Larnace. Možemo li očekivati sličnu utakmicu?

“Taktički gledano, da. Pogotovo u fazi obrane jer koriste formaciju 4-4-2 i vrlo su organizirana, čvrsta i kompaktna momčad. Slično onome što smo vidjeli protiv AEK-a, gdje nam je bilo jako teško postići pogodak. Stvorili smo dobre šanse, ali su se oni branili izvrsno.

U tom smislu imaju sličnu defenzivnu ideju, ali Omonoia ima drugačiji profil igrača u napadu. Imaju iskusne i kvalitetne pojedince u završnici, što nas obvezuje na maksimalnu koncentraciju u obrani tijekom cijelog susreta kako im ne bismo ostavili nimalo prostora, jer to su igrači koji kažnjavaju i najmanje propuste.”

Kakva je atmosfera u momčadi nakon važne pobjede protiv Varaždina?

“Okruženje je jako dobro. Kao i uvijek, kada igrači ovako rade, možete osjećati samo povjerenje u njih. Zahvalni smo im jer rade vrhunski, neovisno o tome jesu li rezultati bolji ili lošiji. To je pravi put.

Nogomet je igra u kojoj svi žele pobjeđivati, a nije lako stalno pobjeđivati u nizu. Važno je nastaviti učiti i napredovati, što mi i činimo. Jako smo zadovoljni ponašanjem igrača i smjerom u kojem se momčad razvija.”

Znamo da ste koncentrirani samo na iduću utakmicu, ali u narednom razdoblju čeka vas nekoliko teških susreta.

“Da, za nas je ključna ideja da imamo širok kadar na koji možemo računati. Konkurentnost na svim pozicijama omogućuje nam rotaciju i raspodjelu minutaže. Time izbjegavamo preopterećenje igrača, o čemu smo razgovarali tijekom studenog i prosinca, te smanjujemo rizik od ozljeda kod onih koji su igrali najviše od početka sezone.

Sada smo uspjeli dozirati napore, a tijekom siječnja smo radili na energetskoj pripremi kako bismo u optimalnom stanju dočekali ovaj vrlo težak period koji je pred nama. Računamo na apsolutno sve igrače.”

Uzvrat je 26. veljače u 18.45 sati na Rujevici.