Šafarić najavio uzvrat s Česima: ‘Moramo biti hrabri kao kod kuće’

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NK Varaždin

Nogometaši Varaždina u prvom susretu 2. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu svladali češki Jablonec 3:2 i tako s minimalnom prednošću odlaze u Češku na uzvrat.

Trener Nikola Šafarić već je nakon susreta smirivao strasti i spuštao je sve na zemlju. Uzvrat se igra u četvrtak, 30. srpnja u 18 sati u Češkoj.

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“Najavljivali smo prije utakmice da ništa neće biti riješeno u 90 minuta, već u 180 minuta. Moramo se postaviti hrabro i tražiti gol, jer jedino tako možemo stići do pozitivnog rezultata. Vidjeli smo koliko su opasni u prekidima, tu moramo posebno pripaziti. Moramo biti hrabri kao kod kuće i tražiti loptu”, rekao je Šafarić u najavi utakmice.

Jablonec je češko prvenstvo otvorio 2:1 pobjedom protiv Sigme.

“Protiv Sigme su bili dominantni, odlični. Uopće se nije vidio umor kod njih. Ekipa koja ima glavu i rep, ima i širinu”, dodao je Nikola Šafarić.

Protiv Jabloneca Varaždinu će nedostajati ozlijeđeni Duraković i Puclin, no u sastav se vraća Sikošek.

“Neće biti puno promjena. Možda jedna do dvije”, poručio je Šafarić.