Rijeka još uvijek može ispasti iz Konferencijske lige, ali za to se treba dogoditi nevjerojatan scenarij

Nogometaši Rijeke večeras igraju posljednju utakmicu ligaške faze Konferencijske lige. Hrvatski prvak od 21 sat gostuje kod ukrajinskog Šahtara, trenutačno drugoplasirane momčadi natjecanja koja je već osigurala prolazak u sljedeću rundu. Iako Riječani još matematički nisu potvrdili plasman u doigravanje, ispadanje bi se dogodilo samo u krajnje nevjerojatnom raspletu uz niz nepovoljnih rezultata.
Da bi Rijeka ispala, morali bi se istodobno ispuniti brojni uvjeti: poraz od Šahtara, povoljan ishod za Lausanne protiv Fiorentine, dobar rezultat Omonije protiv Rakowa, iznenađenje Noaha protiv Dinama iz Kijeva, pozitivan rezultat Jagiellonije kod AZ-a, uspjeh Drite u gostima kod Rayo Vallecana te povoljni ishodi Lecha ili Sigme (igraju međusobno), Shkendije, Craiove i Lincolna, pri čemu bi u nekim slučajevima Rijeka morala izgubiti i s velikom gol-razlikom. Uz to, KuPS bi morao slaviti na gostovanju kod Crystal Palacea, a Zrinjski pobijediti Rapid.
S obzirom na sve navedeno, realno je očekivati da će Rijeka izboriti doigravanje Konferencijske lige, ali ne i izravan plasman u osminu finala, koji je rezerviran za prvih osam momčadi nakon završetka ligaške faze. Momčad Victora Sancheza u tom bi slučaju igrala protiv nekog od klubova plasiranih između devetog i 24. mjesta na jedinstvenoj ljestvici.
Rijeka u završnicu europske sezone ulazi u vrlo dobroj formi. Trenutačno je u nizu od tri uzastopne pobjede i šest utakmica bez poraza, u kojima je ostvarila četiri pobjede i dva remija. Posljednji poraz upisala je prije više od mjesec dana, na gostovanju kod Varaždina (0:1). Nakon toga uslijedila je uvjerljiva pobjeda nad Hajdukom od 5:0, zatim dva remija i još tri slavlja. U posljednjem europskom nastupu Rijeka je s uvjerljivih 3:0 svladala Celje.
