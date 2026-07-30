Rijeka je prošla u 3. pretkolo Konferencijske lige, Derry je pao i u Sjevernoj Irskoj!

Nogometaši Rijeke plasirali su se u 3. pretkolo Konferencijske lige nakon što su i u uzvratnom dvoboju 2. pretkola svladali Derry City, ovoga puta na gostovanju sa 1-0 (1-0). Kako je i prva utakmica prije tjedan dana u Rijeci završila pobjedom Rijeke od 1-0, hrvatski je sastav prošao dalje s ukupnih 2-0.

Entuzijastični domaćini napadački su otvorili utakmicu s namjerom nadoknaditi minimalni zaostatak iz prvog dvoboja, a nakon što im to nije uspjelo Rijeka je povela preko svog efikasnog napadača Adu-Adjeija. Englez je u 14. minuti oduzeo loptu neopreznom Lyons-Fosteru na 40-ak metara od domaćih vrata i potom se sjurio u kazneni prostor te rutinski svladao Mahera.

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Nakon postignutog gola Rijeka je u potpunosti zagospodarila terenom te do kraja prvog poluvremena mogla i povećati prednost. No, udarac Fruka u 31. minuti Maher je uspio obraniti da bi u nastavku akcije Gojak loše pucao.

Novu šansu za povećanje prednosti Rijeka je imala početkom nastavka kada su Oreč i Gojak u 53. minuti odlično kombinirali na desnoj strani, uslijedio je prizemni ubačaj na peterac gdje je Adu-Adjei bilo za malo kratak.

Uslijedilo je razdoblje bolje igre Derryja, u 57. minuti Duffy je probio lijevu stranu i ubacio za O’Reillyja čiji udarac glavom nije bio precizan. U 66. minuti Duffy je izveo slobodni udarac sa 25 metara te okrznuo vratnicu. Imala je u međuvremenu i Rijeka priliku iz prekida, u 60. minuti lopta je pala na nogu Majstorovića na šest metara, ali riječki kapetan je pogodio vanjski dio mreže.

Adu-Adjei je još jednom mogao zatresti mrežu domaćina u 75. minuti kada je atraktivnom “lastavicom” pokušao sa 10-ak metara pogoditi, ali nije bio precizan. Pokušao je i Fruk u 84. minuti s vrha kaznenog prostora, no niti on nije pogodio okvir gola.

Rijeka će u 3. pretkolu igrati protiv finskog Ilvesa koji je boljim izvođenjem 11-eraca izbacio islandski Stjarnan. Prva utakmica trebala bi se igrati za tjedan dana u Rijeci, a uzvrst za dva tjedna u Finskoj.