‘Rijeka će ostati bez Fruka ovo ljeto, premašio je HNL’

Podijeli :

xxDamirxSkomrljx/CROPIX via Guliver

Nogometaši Rijeke nisu uspjeli izboriti plasman u četvrtfinale Konferencijske lige, jer su u u uzvratnoj utakmici osmine finala u Strasbourgu odigrali 1:1 s istoimenim domaćinom pa je francuska momčad, zbog pobjede 2:1 u prvom dvoboju, s ukupnih 3:2 prošla dalje.

Svoj komentar na viđeno dao je bivši nogometaš, između ostalih i Rijeke, Igor Musa.

“Rijeka je odigrala stvarno dobru i pametnu utakmicu. Dosta dobro je to sve izgledalo, zabili su gol u pravo vrijeme. Domaćin je imao svoje šanse, na kraju je jednu iskoristio. Ostaje žal za cijelom pričom, Rijeka je zadnjih minuta stvarno stisnula i imala inicijativu. Imali su dvije lijepe prilike i šteta što lopta nije ušla u gol. Možemo reći da je Rijeka odigrala jednu uspješnu sezonu u Europi i da je osvjetlala obraz svih hrvatskih klubova i časno ispala”, rekao je Musa za Net.hr.

Prokomentirao je Snachezovu taktiku u Francuskoj.

“Sigurno da bi neko srljanje bilo rizično. Strasbourg ima igrače koje je teško čuvati, brzi su. Utakmica je išla na etape, 15 minuta je bla bolja Rijeka pa onda 15 minuta Strasbourg. Vrlo zanimljiva utakmica za neutralne promatrače. Domaćini su zabili iz malonogometne akcije. Rijeka je bila blizu. Fruk je bio jako dobar.

Cijela zadnja linija je bila jako dobra, ali moram jednu stvar reći što mi se nije svidjelo. Čop je po meni trebao biti u nekim kombinacijama. Vidjelo se da Adu Adjei nije raspoložen, a mislim da bi Čop dobro došao ovoj momčadi zadnjih 15-20 minuta kada su primili gol. Tu mi je falio neki igrač kao što je Duje, bilo je prostora za njega. I za napredak u Rijekinoj igri.”

Za Fruka smatra da mu treba jača liga.

“Iz utakmice u utakmicu, iz sezone u sezonu potvrđuje da je klasa. Napreduje, sve je bolji u duelima jedan na jedan, dolazi u završnicu i ima osjećaj za gol. Rijeka će bez njega ostati na ljeto. Nažalost po Rijeku, a na sreću po njega. Mislim da je to pravi trenutak za obje strane, da se rastanu u pravo vrijeme. Premašio je i HNL, treba mu jača liga i klub. Radi se o izvanserijskom igraču po mom mišljenju.”