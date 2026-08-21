Rakow: Sve ulaznice za uzvrat s Hajdukom su rasprodane!

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Josko Ponos CROPIX via Guliver

Nogometaši Hajduka odigrali su 2:2 protiv poljskog Rakowa u prvoj utakmici doigravanja za plasman u Konferencijsku ligu odigranoj u četvrtak na Poljudu, a gosti su do izjednačenja došli u zadnjem napadu na ovom dvoboju.

Vodeći gol za Hajduk postigao je glavom Michele Šego u 21. minuti nakon odličnog ubačaja Bambe. Poljska momčad je izjednačila u 27. minuti, a strijelac je bio Mahir Emreli, bivši igrač zagrebačkog Dinama.

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Novo vodstvo Hajduku donio je Španjolac Dalisson de Almeida u 47. minuti udarcem s 18 metara nakon dodavanja Šotičeka. Splitska momčad je u 55. minuti ostala s igračem manje, jer je slovački sudac Michal Očenaš isključio Adriona Pajazitija zbog opasnog prekršaja.

Konačnih 2:2 postavio je Lamine Diaby-Fadiga u petoj minuti dodatka slovačkog suca Michala Očenaša.

Rakow je vijest o velikom interesu svojih navijača za uzvrat objavio samo nekoliko sati nakon remija u Splitu.

“Sve ulaznice za uzvrat s Hajdukom Split su rasprodane. Za tjedan dana vidimo se u punom sastavu”, objavio je Rakow na društvenim mrežama.

Uzvrat se igra u četvrtak, 27. kolovoza, od 19 sati u Czestochowi.