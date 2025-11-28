Radeljić: ‘Mi zabijemo pet golova ili nijedan’

Podijeli :

INPHO/AleksandarxDjorovicx AS4A3190 via Guliver Image

Rijeka je u četvrtak odigrala utakmicu četvrtog kola UEFA Konferencijske lige. Na Rujevici su ugostili AEK iz Larnace te su remizirali 0:0. Nakon susreta izjavu za klupski kanal dao je stoper Stjepan Radeljić.

“Nažalost, samo bod na kraju. Od početka smo ušli kako treba, s nadom da ćemo zabiti koji pogodak i uzeti tri boda. Nažalost, to nam na kraju nije pošlo za rukom. Kontrolirali smo utakmicu, držali posjed, stvorili prilike, imali poništen pogodak… Nema predaje, ostale su još dvije utakmice u kojima ćemo pokušati ući maksimalno i uzeti svih šest bodova kako bismo prezimili u Europi”, rekao je Radeljić.

Realizacija nije bila na razini.

“Mi ili zabijemo četiri, pet golova, ili ne zabijemo nijedan. Lopta jednostavno nije htjela u gol, iako treba reći da je AEK odigrao vrlo dobru obranu, stalno su bili u niskom bloku i nismo imali puno prostora za udarac. Ono što je prošlo, obranio je njihov vratar. Odmorit ćemo se, regenerirati i okrenuti utakmici u nedjelju.”

Slijede ogledi s Celjem i Šahtarom.

“Osvojili smo pet bodova, trebat će nam još. Očekivali smo da ćemo biti na većem učinku, ostaje žal što nismo pobijedili, ali pred nama su još dvije utakmice i sve je moguće. Ako budemo igrali kao protiv Hajduka i AEK-a, mislim da će sve biti u redu i da možemo proći dalje”, zaključio je Stjepan Radeljić.