Predsjednik Crystal Palacea: I dobri dečki nekad pobijede

xMikolajxBarbanellx via Guliver

Predsjednik Crystal Palacea Steve Parish rekao je da je momčad ostvarila nevjerojatan rezultat osvajanjem trofeja u Konferencijskoj ligi i da taj uspjeh pokazuje da katkad i dobri dečki pobijede.

“Ovo je nevjerojatno. Sjajno postignuće. Svi ti usponi i padovi. Plasirali smo se u Europsku ligu, gdje nam je i mjesto, gdje smo zaslužili biti. To samo pokazuje da katkad i dobri dečki pobijede“, rekao je Parish za TNT Sports.

Crystal Palace je osvojio prvi europski trofej u klupskoj povijesti, nakon što je večeras u finalu Konferencijske lige u Leipzigu pobijedio Rayo Vallecano 1:0. Jedini pogodak postigao je Jean-Philippe Mateta u 51. minuti.

Crystal Palace je ove sezone trebao igrati u Europskoj ligi, ali ga je Europska nogometna federacija (UEFA) prošlog ljeta izbacila iz tog natjecanja i prebacila u niži rang – Konferencijsku ligu, zbog kršenja pravila o vlasništvu nad više klubova u istom natjecanju.

Tadašnji vlasnik John Textor u isto je vrijeme bio i vlasnik Olympiquea iz Lyona. Crystal Palace se osvajanjem Konferencijske lige plasirao u grupnu fazu Europske lige.