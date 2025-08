Poznato koliko je Hajduk zaradio plasmanom u treće pretkolo, dio moraju ‘vratiti’ Uefi

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Hajduk je prošao azerbajdžansku Ziru i saznao idućeg protivnika u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Splićani su u uzvratnoj utakmici slavili 2:1 protiv Zire i s ukupnih 3:2 prošli dalje. Hajduk je poveo u Splitu golom Krovinovića u 19. minuti, ali je Zira utakmica odvela u produžetke golom Djibrille udarcem iz mrtvog kuta u 93. minuti. No, Hajduk je na kraju došao do prolaza u drugoj minuti produžetka kada je zabio Benrahou.

Hajduk zna i svog idućeg protivnika. Bit će to Dinamo City iz Tirane. Prva utakmica je na rasporedu 7. kolovoza na Poljudu, dok je uzvrat tjedan dana kasnije u Tirani.

Plasmanom u treće pretkolo osigurano je 350 tisuća eura, obzirom da svaka momčad u Konferencijskoj ligi dobiva 175 tisuća eura za svako odigrano pretkolo. Uz to, klub je plasmanom u ovu fazu natjecanja osigurao dodatnih 550 tisuća eura što ih ukupno dovodi do 900 tisuća eura. Novci su sigurni i u slučaju ispadanja od albanske momčadi, no zarada im nije čista jer moraju dati UEFA-i 300 tisuća eura zbog kršenja financijskog fair playa.