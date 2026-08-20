Povijesni doseg na Poljudu: Šego izjednačio rekord legende Hajduka

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Hajduk.hr / Robert Matić

Napadač Hajduka Michele Šego nastavlja s izvanrednim igrama na europskoj sceni.

Pogotkom u susretu protiv poljskog Rakowa na Poljudu, 26-godišnji napadač upisao je svoj peti europski pogodak ove sezone, čime je ostvario pothvat kakav u splitskom klubu nije zabilježen u posljednja četiri desetljeća.

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Šegin europski niz započeo je u kvalifikacijama za Europa ligu protiv ciparskog Pafosa. Nastavak sjajne realizatorske forme uslijedio je u Konferencijskoj ligi — u prvom dvoboju protiv Žalgirisa u Vilniusu dvaput se upisao u strijelce (iz kaznenog i slobodnog udarca), dok je mrežu protivnika potresao i u uvjerljivoj 4:0 pobjedi na domaćem terenu.

Posljednji igrač Hajduka koji je u jednoj europskoj sezoni postigao pet ili više pogodaka bio je klupska ikona Zlatko Vujović u sezoni 1985./86. U tadašnjem Kupu Uefa, u kojem su “bili” stigli do četvrtfinala, Vujović je postigao osam golova te završio kao drugi najbolji strijelac natjecanja, odmah iza Klausa Allofsa iz Kölna.

Svojim najnovijim pogotkom Šego se upisao u klupske analitike uz bok nekadašnjem velikanu te dodatno potvrdio ulogu predvodnika Hajdukovog napada u borbi za plasman u grupnu fazu.