Povijesni doseg na Poljudu: Šego izjednačio rekord legende Hajduka

Conference League 20. kol 202621:54 0 komentara
Hajduk.hr / Robert Matić

Napadač Hajduka Michele Šego nastavlja s izvanrednim igrama na europskoj sceni.

Pogotkom u susretu protiv poljskog Rakowa na Poljudu, 26-godišnji napadač upisao je svoj peti europski pogodak ove sezone, čime je ostvario pothvat kakav u splitskom klubu nije zabilježen u posljednja četiri desetljeća.

Šegin europski niz započeo je u kvalifikacijama za Europa ligu protiv ciparskog Pafosa. Nastavak sjajne realizatorske forme uslijedio je u Konferencijskoj ligi — u prvom dvoboju protiv Žalgirisa u Vilniusu dvaput se upisao u strijelce (iz kaznenog i slobodnog udarca), dok je mrežu protivnika potresao i u uvjerljivoj 4:0 pobjedi na domaćem terenu.

Posljednji igrač Hajduka koji je u jednoj europskoj sezoni postigao pet ili više pogodaka bio je klupska ikona Zlatko Vujović u sezoni 1985./86. U tadašnjem Kupu Uefa, u kojem su “bili” stigli do četvrtfinala, Vujović je postigao osam golova te završio kao drugi najbolji strijelac natjecanja, odmah iza Klausa Allofsa iz Kölna.

Svojim najnovijim pogotkom Šego se upisao u klupske analitike uz bok nekadašnjem velikanu te dodatno potvrdio ulogu predvodnika Hajdukovog napada u borbi za plasman u grupnu fazu.

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