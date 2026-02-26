Poljski tinejdžer postigao hat-trick, Pongračić i Fiorentina ipak prošli dalje u KL

Podijeli :

Matteo Papini via Guliver

Nogometaši Fiorentine tek su u produžetku pred svojim navijačima izborili plasman u osminu finala Konferencijske lige, iako su iz Poljske došli s tri gola prednosti (3-0) u prvoj utakmici doigravanja za nokaut fazu, a na kraju su se spasili s dva pogotka u dodatnih 30 minuta.

Bartosz Mazurek, 19-godišnji veznjak Jagiellonije, postigao je ‘hat-trick’ (23, 45+3, 49) u osnovnom dijelu uzvratne utakmice u Firenci te je time donio svojoj momčadi donio prednost od 3-0 i još pola sata nade u veliki preokret. No, on se nije dogodio.

Domaći su u produžetku postigli dva pogotka, a strijelci su bili Nicolo Fagioli (107) i Moise Kean (114). Jesus Imaz (118) je vratio Jagielloniju na dva gola prednosti (2-4), ali poljska momčad nije imala snage za još jedan preokret.

Hrvatski reprezentativac Marin Pongračić je odigrao cijelu utakmicu, ali je bio među najlošije ocijenjenim igračima Fiorentine, a zbog žutog kartona zarađenog u 77. minuti morat će propustiti prvu utakmicu u osmini finala, u kojoj će Fiorentina, dvostruki finalist ovog natjecanja (2023. i 2024.) ugostiti francuski Strasbourg ili poljski Rakow, ista dva kluba koji su kandidati i za suparnika hrvatskom prvaku Rijeci.

Slovensko Celje je s istovjetnih 3-2, kao u prvoj utakmici, svladalo kosovsku Dritu, te s ukupnih 6-4 izborilo plasman u osminu finala. Ivan Ćalušić je bio u početnom sastavu slovenske momčadi i igrao je do 88. minute, a Ivica Vidović je igrao od 76. minute. Svit Sešlar (19, 43-11m) je bio dvostruki strijelac za slovensku momčad, a jednom je mrežu pogodio Darko Hrka (23).