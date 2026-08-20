Poljaci u čudu: ‘Odavde ćemo komentirati s Poljuda?’

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Imago via Guliver

Poljaci su stigli na Poljud, a pažnju im je odmah privukao jedan detalj.

Hajduk večeras od 21 sat na Poljudu dočekuje poljski Rakow u playoffu Konferencijske lige, a stigli su u Split i poljski novinari.

Poznati poljski Kanal Sportowy objavio je fotografiju komentatorskog mjesta na splitskom stadionu uz poruku koja je brzo privukla pažnju.

Objavili su fotografiju komentatorskih kabina smještenih visoko pod poljudskim krovom, i uvjete koji ih očekuju tijekom rada na utakmici.

“Komentatorsko mjesto na stadionu Hajduka. Kakav ugođaj”, poručili su iz Kanala Sportowy.

Uzvrat je 27. kolovoza u Czestochowi, a pobjednik dvomeča izborit će mjesto u ligaškoj fazi Konferencijske lige.