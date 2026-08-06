Pajaziti: Pokušat ćemo biti bolji protiv Istre

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Robert Matić/Hajduk.hr

Hajduk je na gostovanju u Litvi s uvjerljivih 5:2 svladao Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige, a svoj drugi pogodak u dresu Splićana postigao je albanski veznjak Adrion Pajaziti.

Nakon utakmice Pajaziti je naglasio koliko momčadi znači ovaj trijumf: “Osjećaj je odličan. Atmosfera u svlačionici je odlična iza ovakve utakmice. Znamo da nas čeka još 90 minuta u Splitu, ali dobar je osjećaj da smo iza nas ostavili negativan tjedan i oborili negativan rekord u Europi. Sada moramo dovršiti posao idući tjedan.”

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Osvrnuo se potom na razlike između ove utakmice i prethodnih poraza od Pafosa i Varaždina:

“Drukčiji je protivnik. U prvoj utakmici s Pafosom smo bili dobri. U drugoj na Cipru nismo bili dobri kao momčad, a Pafos nije imao što izgubiti. Mislim da protiv Pafosa na gostovanju i nije bilo toliko loše, a protiv Varaždina smo odigrali najlošije poluvrijeme ove sezone. Drugi dio je bio bolji, ali smo primili smiješne pogotke, ali to je nogomet, dogodi se kada su utakmice svako tri dana. Dosta smo bili na putu, na Cipar pa nazad, onda u Varaždin. Let nam je bio odgođen, došli smo u 2 sata iza ponoći. Bili smo umorni, ali nije to izlika. Pokušat ćemo biti bolji protiv Istre.”

Na pitanje kako se momčad nosi s ritmom od tri uzastopna gostovanja, odgovor je bio jasan:

“Nije lako, ali ovakve pobjede daju dosta motivacije i energije. U petak se vraćamo u Split, u nedjelju nas čeka nova utakmica. Navijači će nam sigurno dati dodatnu energiju.”

Za kraj je prokomentirao i igranje na umjetnoj travi u Vilniusu:

“Osjećao sam se dobro. Počela je padati kiša, to je bilo još bolje. Lopta je bila brža. Osjećao sam se ok na terenu”, zaključio je Pajaziti.