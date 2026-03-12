Ovo je vjerojatni sastav Rijeke koja protiv Strasbourga nastavlja povijesnu sezonu u Europi

Podijeli :

Konrad Swierad Arena Akcji NEWSPIX.PL via Guliver Image

Nogometaši Rijeke danas na Rujevici igraju prvu utakmicu osmine finala Konferencijske lige protiv francuskog Strasbourga.

Trener riječkog sastava Victor Sanchez uoči ovog dvoboja nije imao previše nedoumica oko sastava. Jasno je da neće kalkulirati te će protiv francuskog kluba od prve minute poslati najjaču moguću postavu.

Layec: Rijeka nije trebala dobiti penal protiv Vukovara Rijeka golom Fruka iz penala slavila protiv Vukovara i smanjila zaostatak za Hajdukom na drugom mjestu

Zbog ozljeda su izvan kadra dvojica igrača, dok su svi ostali spremni za važan europski okršaj. Sanchez je u prvenstvenom susretu protiv Vukovara uspio odmoriti veći dio momčadi pa Rijeka u ovaj susret ulazi s prilično svježim kadrom.

“Vignato nije spreman, kao ni Barišić, još su u procesu rehabilitacije. Ostali su na raspolaganju za utakmicu”, potvrdio je Victor Sanchez izostanak dva važna igrača. Ipak, trener Rijeke za njihove pozicije ima spremne alternative.

Prema svemu sudeći, Rijeka bi protiv Strasbourga trebala započeti utakmicu u sljedećem sastavu:

Zlomislić – Oreč, Majstorović, Radeljić, Devetak – Barco, Dantas – Lasickas, Fruk, Gojak – Adu-Adjei

Dvoboj će suditi sudačka postava iz Grčke. Glavni sudac je Vassilis Fotias, a pomoćnici će mu biti Andreas Meintanas i Michail Papadakis. Ulogu četvrtog suca obnašat će Alexandros Tsakalidis, dok će u VAR sobi biti Angelos Evangelou i Athanasois Tzlilos.