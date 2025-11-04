Okršaj Dinama i Celte sudi Grk koji Plavima još nije sudio, Rijeka dobila Maltežanina

Podijeli :

Maciej Rogowski via Guliver

Određeni su suci dvoboja Dinama i Celte Vigo na Maksimiru u sklopu 4. kola Europa lige.

Dvoboj Dinama i Celte u četvrtak od 18.45 sati sudit će grčki sudac Anastasios Papapetrou, a pomoćnici će mu biti sunarodnjaci Tryfon Petropoulos i Iordanis Aptosoglou.

Papapetrou nije nikad sudio Dinamu, a prije tri godine bio je glavni sudac susreta između Osijeka i Kizilžara (0:2) u kvalifikacijama Konferencijske lige.

Rijeka će u Konferencijskoj ligi gostovati na Gibraltaru protiv Lincolna, a dvoboj se igra od 21 sat. Glavni sudac utakmice bit će Maltežanin Philip Farrugia, kojem će pomagati sunarodnjaci Duncan Sultana i Jurgen Spiteri.

Farrugia je prošle godine sudio Rijeci u remiju protiv rumunjskog Corvinula (0:0) u kvalifikacijama Europske lige, a 2023. godine bio je glavni sudac susreta Hrvatske i Latvije (5:0) u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.