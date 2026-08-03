OD 14:00 Ždrijeb play-offa Konferencijske lige, evo mogućih protivnika Hajduka i Rijeke

Hajduk i Rijeka nakon današnjeg ždrijeba doznat će svoje protivnike ako se plasiraju u play-off Konferencijske lige.
13:02
Potencijalni Rijekini protivnici
Ako Riječani prođu finski Ilves na putu do grupne faze Konferencijske lige su mogući protivnici:
- pobjednik dvoboja Bohemians FC (Irska) - Midtjyllland (Danska)
- Monaco (Francuska)
- pobjednik dvoboja Goteborg (Švedska) - Gent (Belgija)
- Brighton (Engleska)
- poraženi iz dvoboja Pafos (Cipar) - Salzburg (Austrija)
13:01
Potencijalni Hajdukovi protivnici
Prođu li Bijeli Žalgiris, za grupnu fazu Konferencijske lige su mogući protivnici:
- poraženi iz dvoboja Jagiellonia (Poljska) - Rangers (Škotska)
- pobjednik dvoboja Debrecen (Mađarska) - Kopenhagen (Danska)
- poraženi iz dvoboja PAOK (Grčka) - Anderlecht (Belgija)
- pobjednik dvoboja Rakow (Poljska) - Hammarby (Švedska)
- pobjednik dvoboja Ajax (Nizozemska) - Shelbourne (Irska)
13:00
Utakmice trećeg pretkola
Za play-off Konferencijske lige KHajduk mora proći litavski Žalgiris, a Rijeka biti bolja od finskog Ilves Tamperea. Utakmice trećeg pretkola su ovaj i sljedeći četvrtak, a play-off se igra 20. i 27. kolovoza.
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