Objavljene podskupine za play-off KL: Hajduk i Rijeka doznali potencijalne protivnike

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Luka Kolanovic via Guliver Image

Jutros su izvučene podskupine za play-off Konferencijske lige te su Hajduk i Rijeka doznali potencijalne protivnike u slučaju prolaska treće kvalifikacijske runde.

Sve ćemo saznati danas na ždrijebu u Nyonu od 14 sati.

Ukoliko izbori play-off Konferencijske lige, Rijeka će igrati protiv jednog od sljedećih protivnika: