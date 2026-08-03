Objavljene podskupine za play-off KL: Hajduk i Rijeka doznali potencijalne protivnike

Jutros su izvučene podskupine za play-off Konferencijske lige te su Hajduk i Rijeka doznali potencijalne protivnike u slučaju prolaska treće kvalifikacijske runde.
Sve ćemo saznati danas na ždrijebu u Nyonu od 14 sati.
Ukoliko izbori play-off Konferencijske lige, Rijeka će igrati protiv jednog od sljedećih protivnika:
- Bohemians FC (Irska) – Midtjyllland (Danska)
- Monaco (Francuska)
- Goteborg (Švedska) – Gent (Belgija)
- Brighton (Engleska)
- Pafos (Cipar) – Salzburg (Austrija)
Ukoliko izbori play-off Konferencijske lige, Hajduk će igrati protiv jednog od sljedećih protivnika:
- Jagiellonia (Poljska) – Rangers (Škotska)
- Debrecen (Mađarska) – Kopenhagen (Danska)
- PAOK (Grčka) – Anderlecht (Belgija)
- Rakow (Poljska) – Hammarby (Švedska)
- Ajax (Nizozemska) – Shelbourne (Irska)
Podsjećmo, Riječane u trećem pretkolu čeka finski Ilves, dok Bijeli igraju s litavskim Žalgirisom.
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