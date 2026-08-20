Nevjerojatan raspad Partizana u Madridu: S igračem više primili dva gola u završnici i izgubili 3:1

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xAgenciaxLOFx via Guliver

Nogometaši Partizana doživjeli su neshvatljiv poraz u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige. Beogradski sastav poražen je u gostima kod Getafea s 3:1, iako je od 68. minute imao igrača više na terenu te sve do samog finiša držao aktivan rezultat od 1:1.

Španjolski predstavnik poveo je već u 10. minuti atraktivnim volejom Enesa Ünala na ubačaj Johana Mojice. Partizan je izdrzao pritisak i u 43. minuti izjednačio preko Dembe Secka, koji je izbio sam pred vratara Davida Soriju i pospremio loptu u mrežu za 1:1.

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U nastavku se susret potpuno otvorio u korist Crno-bijelih. Nakon što je u 68. minuti Abdel Abqar zaradio drugi žuti karton i ostavio Getafe s desetoricom, Partizan je stvorio dvije velike prilike za preokret. Milan Roganović je u 72. minuti s druge vratnice pucao preko gola, dok je Nikola Čumić u 81. pogodio vratnicu.

U umjesto potpune kontrole, uslijedio je šokantan završetak za beogradski klub. Getafe je s igračem manje u samoj završnici postigao dva pogotka — najprije je rezervist Andrés García u 87. minuti pogodio za 2:1, da bi u 90. minuti Mojica postavio konačnih 3:1.

Uzvratni susret igra se 27. kolovoza u Beogradu, gdje će Partizan morati loviti dva gola zaostatka za plasman u grupnu fazu.