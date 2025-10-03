Menalo: Na treningu sve što novi trener traži od nas mi radimo fenomenalno. A onda na utakmicama, ništa

Podijeli :

Guliver Image

Rijeka se kući vraća razočarana nakon što je izgubila od armenskog Noaha 1:0 u Konferencijskoj ligi.

Riječani su i dalje u krizi, a susret u Armeniji prokomentirao je Luka Menalo:

“Glup osjećaj. Ponavljamo iste pogreške. Napraviš glupost pa rano primiš gol i onda još napraviš crveni karton? Što god smo više pokušavali i što smo više željeli to je cilj bio dalje od nas. Ništa nam sad ne ide od noge. Moje je razočaranje nevjerojatno. A krenuli smo dobro, kontrolirali igru, premda sterilno”, rekao je Menalo pa nastavio:

“Očekivao se naš pogodak, a dogodilo se suprotno. Žao mi je navijača, igrača i svih u klubu. Na treningu sve što novi trener traži od nas mi radimo fenomenalno. A onda na utakmicama, ništa. I zbog šefa se nadam da ćemo to što prije popraviti”, zaključio je.