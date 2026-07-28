Makedonski prvak je s igračem manje vodio do 87. minute, a onda je uslijedio raspad

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U utorak navečer, u sjeni utakmice Dinama i Thuna na Maksimiru, odigrala se uzvratna utakmica drugog pretkola Konferencijske lige između latvijske Rige i sjevernomakedonskog Vardara. Riga je u prvoj utakmici slavila s 3:2 da bi se u drugom izvukla u 87. minuti i na koncu nakon produžetak došla do prolaza s ukupnih 8:4.

Već u 17. minuti Vardar je poveo golom Davida Babunskog te je gostujuća momčad počela slaviti jer su došli do izjednačenja u dvomeču. Međutim, sreća je trajala kratko jer je u 19. minuti Filip Najdovski zaradio izravni crveni karton.

Vardar se nakon toga branio od naleta latvijskog prvaka i u tome su bili uspješni. Ne samo to, u 66. minuti sjevernomakedonski klub je stigao i do drugog gola. Njega je postigao Azer Omeragić koji je Vardar doveo u prednost od 4:3.

Tu prednost u ukupnom rezultatu držali su sve do 87. minute kada je Abdulrahman Taiwo zabio za ukupnih 4:4 i 2:1 za Vardar na ovom susretu. Nakon toga nije bilo pogodaka te se otišlo u dodatnih 30 minuta. Nakon samo dvije minute Riga je zabila za 2:2 i ukupnih 5:4. Strijelac je bio Raki Aouani, a na tome latvijski prvak nije stao.

Koncem prvog poluvremena produžetaka za 3:2 zabio je Iago Siquiera te je Riga tako napravila ogroman korak prema trećem pretkolu Konferencijske lige. U 109. minuti prednost je golom Reginalda Ramiresa postala još veća. Riga je do kraja zabila i peti gol, a ovaj put je zaslužan za to bio Caio Ferreira koji je postavio konačnih 5:2 i ukupnih 8:4.

U redovima Vardara punu minutažu ponovno je odigrao 26-godišnji hrvatski stoper Mislav Matić koji je u HNL-u igrao za Rudeš i Šibenik, a bio je i pod ugovorom zagrebačke Lokomotive za koju ipak nije upisao službeni nastup.

U trećem pretkolu Konferencijske lige Riga će igrati protiv pobjednika dvomeča između Gyora i Bissena gdje je u prvoj utakmici Gyor slavio s uvjerljivih 6:2.