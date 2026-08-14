Legenda Hajduka: Moramo biti korektni prema navijačima i ne govoriti gluposti

Podijeli :

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Hajduk je s dvije pobjede protiv litavskog Žalgirisa izborio mjesto u play-offu Konferencijske lige, posljednjoj stepenici kvalifikacija za plasman u ligašku fazu natjecanja.

Nakon uvjerljivih 4:0 u uzvratu na Poljudu, bivši igrač i trener splitskog kluba Zoran Vulić za Net.hr prokomentirao je izdanje Bijelih, formu Marka Livaje, nadolazeći dvoboj s Rakowom, ali i priče o umoru momčadi.

Hajduk: Naše misli su uz Omiš i sva pogođena područja Celtic prodao veznjaka u Championship, otvara se mjesto za Hajdukovog Sigura?

Vulić smatra da nakon uvjerljivog prolaska protiv Žalgirisa nema razloga za pretjerano slavlje.

“Već u prvoj utakmici bilo je očito da postoji velika razlika između dvije momčadi. Zato mislim da nema mjesta nikakvoj euforiji. U onom starom Hajduku sigurno je ne bi bilo, a kod ovog novog kao da stalno idemo iz euforije u crnilo pa ponovno u euforiju. Mislim da to nije dobro za stabilnost kluba”, rekao je Vulić.

Hajduk će u play-offu igrati protiv poljskog Rakowa, a Vulić vjeruje da Splićani imaju dovoljno kvalitete za još jedan korak prema ligaškoj fazi.

“U nekim ranijim vremenima, kada smo ispadali nakon velikih promašaja i razočaranja, sve do Gzire, trebalo je puhati i na hladno. Sada smo prošli tu našu famoznu Velu Gospu i dobili protivnika koji nije ništa bolji od nas. Ne treba od njega raditi Real Madrid ili Barcelonu. Momčad treba uvjeriti da može proći, da ima kvalitetu i da su izgledi 50:50. Mislim da Hajduk nakon dugo vremena ima protivnika kojeg može izbaciti”, poručio je.

Posebnu pažnju Vulić je posvetio i kapetanu Marku Livaji, koji je protiv Žalgirisa utakmicu započeo u početnoj postavi.

“Ako nekoga treneri i kapetani tri godine zaredom izaberu za najboljeg igrača HNL-a, onda je svaka moja dodatna ocjena suvišna. Livaja trenutačno nije na razini na kojoj smo ga navikli gledati, ali za to postoje i objektivni razlozi. Neću sada ulaziti u njih. Hajduk mora napraviti sve da ga vrati u formu u kojoj je bio”, istaknuo je Vulić.

Bijele sada očekuje gostovanje kod Gorice u SHNL-u, a Vulić smatra da eventualni umor nakon europske utakmice ne bi trebao biti opravdanje za slabiju predstavu.

“Meni je smiješno, ali i tužno ako moramo prihvatiti da je momčad nakon Žalgirisa izmorena. Onda nemamo što pričati o HNL-u i hrvatskom nogometu. Igrači su profesionalci. Što bi rekli Englezi, Talijani ili Španjolci? Što smo mi napravili od naše lige – dječji vrtić?”

Potom je nastavio u istom tonu.

“Igrali smo protiv Žalgirisa, umorni smo, a iz prve utakmice imamo rezultat 5:2. Moramo se početi mijenjati i postati ozbiljni, barem zbog navijača koji dođu gledati Žalgiris i napune stadion. Moramo biti korektni prema njima i ne govoriti gluposti poput: Umorni smo, imali smo osam utakmica u mjesec dana. Kakvih osam utakmica? Moraš igrati i gotovo. Zato si plaćen, zato ti se navijači dive i tu svaka priča završava.”